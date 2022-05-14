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Jurassic Park’a ilham veren dinozor iskeleti 12 milyon dolara satıldı

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Jurassic Park filminin gösterime girmesinden sonra dünyanın en tanınmış dinozorlarından biri haline gelen ‘Deinonychus antirrhopus’ türünün iskeleti, ismi açıklanmayan bir alıcıya 12,4 milyon dolar (192 milyon TL) karşılığında satıldı.
Jurassic Park’a ilham veren dinozor iskeleti 12 milyon dolara satıldı
Fotoğraf: Christies’s

Blastace’de yer alan habere göre, yaklaşık 110 milyon yıllık ‘Hector’ lakaplı fosilin satış değeri, dünyanın önde gelen müzayede evi Christie’s’nin tahmini olan 6 milyon doların iki katını aştı.

Jurassic Park filminde ‘Velociraptor‘a ilham veren dinozor iskeleti, ismi açıklanmayan bir alıcıya 12,4 milyon dolar karşılığında satıldı. Bu müzayede, ‘Deinonychus türünün ilk halka açık satışı’ olarak kayda geçti.

Müzayede evinin açıklamasında iskelette 126 gerçek kemik bulunduğu ancak geri kalanların kafatası kemikleriyle birlikte yeniden yapılandırıldığı söylendi.

 

‘Korkunç pençe’

Fosile, paleontologlar Jack ve Roberta Owen tarafından on yıllar önce ABD’nin kuzeybatı eyaletlerinden Montana’da halka açık olmayan bir arazideki kazıda rastlanmıştı.

Deinonychus türünün fosilleri, ilk olarak 1964’te paleontolog John H. Ostrom tarafından bulunmuştu.

Ostrom, dinozorun avını keskin kavisli pençesiyle parçaladığı düşüncesiyle fosile ‘korkunç pençe’ anlamına gelen ‘Deinonychus’ adı vermişti.

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