Kaçak içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 130'u aştı

Assam eyaletinde Perşembe akşamından bu yana kaçak içkiden zehirlenen kişiler hastaneye kaldırılıyor.
Aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu kurbanların tümü çay taralarında çalışan işçiler.
Assam eyaletinde yer alan Golaghat bölgesinden doktor Ratul Bordoloi, gelen hastaların aşırı derecede kustuğunu, şiddetli bir göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetine sahip olduklarını söyledi.
Bölgeden sorumlu bakan Sarbananda Sonowal, soruşturma açılması emrini verdi.
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