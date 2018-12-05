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Kaçak Prenses Latife yakalandı!

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7 yıl boyunca tasarladığı 'Dubai'den kaçma planı'nı gerçekleştiren ve bir süredir kayıp olan Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı'nın kızı Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum yakalanıp geri getirildi.
Kaçak Prenses Latife yakalandı!

Muhammed bin Raşid Devlet el Maktum'un kızı 33 yaşındaki Prenses Latife, Mart ayında bir Fransız ajanın yardımıyla 'hapishane' olarak bahsettiği Dubai'den kaçmıştı.

 

Bindiği yat ile gitmeyi planladığı Hindistan'a 80 kilometre kala Whatsapp'tan "Lütfen yardım edin. Yatın çevresinde adamlar var. Silah sesleri duyuyorum ve bir arkadaşımla saklanıyorum" şeklinde bir mesaj yazarak yardım istedi.

BBC'nin Dubai'den Kaçış isimli belgeseline göre, mesajda adı geçen 'arkadaş' Prenses'in spor antrenörü Finli Tiina Johanna Jauhiainen.

'Yatın çevresindeki adamlar'ın ise prensesi geri getirmekle görevlendirilmiş kişiler olabileceği düşünülüyor.

Belgeselde ayrıca, Prensesin kaçış için 2011 yılında iletişime geçtiği Fransız eski ajanın Jean-Pierre Herve Jaubert'le olduğu, prensesle yola çıkan mürettebatın ise Filipinlilerden oluştuğu belirtiliyor.

Ajan Jaubert, Prenses Latife'nin yakalandığında Dubai'ye gitmektense öldürülmeyi istediğini söylüyor.

 

Prensesin kaçmayı başarmak için 7 yıl boyunca plan yaptığı ve para biriktirdiği öğrenildi.

Yakalandığından bu yana hiç kimse Prenses Latife'yi görmedi.

Prenses kaçtıktan sonra, Dubai'deyken 3 yıl boyunca hapishanede kaldığını ve babasının kendisine işkence yaptığını söylediği bir video paylaşmıştı. 

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