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‘Kaçak tıraş’a baskın: Berber ve müşterisi polise yakalandı

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‘Kaçak tıraş’a baskın: Berber ve müşterisi polise yakalandı
‘Kaçak tıraş’a baskın: Berber ve müşterisi polise yakalandı

Çankırı’da yasak olmasına rağmen boş bir dükkanda müşterisini tıraş eden berber polise yakalandı.

Corona virüsünün yayılmasının önlemek için berber ve kuaförler 12 Mart’ta geçici süreyle kapatılmıştı.

Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesindeki dükkanda bir kişinin tıraş yaptığı ihbarını aldı. Polis ekipleri, tıraş sırasında dükkana giderek berberi ve müşterisini ‘yakaladı.’

Başka bir ilçeden Çerkeş’e giden berber F.K.’ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi gereği 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Ayrıca tıraş malzemelerine de el kondu.

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