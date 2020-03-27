Kadıköy’ün simgelerinden Rexx sineması, faaliyetine son verdi

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki önemli kültür-sanat mekanlarından Rexx sineması, mali sorunlar nedeniyle faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Sinemanın tahliyesine başlandı.

Filmloverss’ın haberine göre 1961 yılında Reks adıyla açılan, 1996 yılından bu yana Rexx adıyla hizmetini sürdüren Kadıköy’ün köklü sineması, bu ay itibariyle gösterim faaliyetlerine tamamen son verdi. Bu gelişme doğrultusunda Rexx Sineması’nın tahliyesine başlandı.

Emek Sineması’ndan sonra İstanbul’un en önemli sinema salonları arasında yer alan Rexx, 2016 yılında da kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş ancak sinema sahiplerinin anlaşmaya varmasıyla hizmetine devam etmişti.

Kadıköy’ün referans noktalarından biriydi

1920’lerde Apollon, 1930’larda ise Hale Sineması adıyla işletilen salon, 1961’de yıkılmıştı. Mimar Maruf Bey tarafından tasarlanan yeni salon 1962 yılında Reks adıyla hizmete girmişti. 1996’da Rexx adını alan sinema yıllarca Kadıköy’ün referans noktalarından biriydi.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Rexx’in kapanması, diğer sinema salonlarının da corona virüs salgını sonrasında aynı durumla karşılaşabileceğini akıllara getiriyor.

Binanın yeniden sinema salonu olarak hizmet verip vermeyeceği ise henüz belli değil.