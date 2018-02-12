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Kadir İnanır yoğun bakımda

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Kadir İnanır yoğun bakımda
Sinema oyuncusu Kadir İnanır dün akşam beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Kadir İnanır, rahatsızlanması üzerine dün akşam saatlerinde yakınları tarafından İstanbul'da Beşiktaş Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Beynine pıhtı atması (emboli) nedeniyle acil ameliyata alınan İnanır'ın hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Ancak 69 yaşındaki oyuncunun tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

Kadir İnanır, ilk olarak 1970 yılında başrollerini Türkan Şoray ile paylaştığı "Kara Gözlüm" filmiyle beyaz perdeye adım attı. İnanır bir çok filmde başrol oynadı. İnanır’ın yine Şoray ile başrollerini paylaştığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmi unutulmazlar arasına girdi.

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