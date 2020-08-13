  • BIST 1.124
  • Altın 454,384
  • Dolar 7,3171
  • Euro 8,6513
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Kanada’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 9 Bini Geçti

» »
Kanada’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 9 Bini Geçti
Kanada’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 9 Bini Geçti

Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bini geçti.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vaka sayının 122 bin 376'ya ulaştığı ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 9 bin 44 oldu. 

Bugüne kadar toplam 4 milyon 541 bin 747 kişiye Kovid-19 testi uygulanan ülke genelindeki sağlık tesisleri başta olmak üzere, evlerinde veya bakım merkezlerinde tedavisi gerçekleştirilen toplam 108 bin 452 hasta iyileşti. 

Quebec eyaleti 5 bin 709 ölüm ve 60 bin 813 pozitif vaka sayısıyla salgında Kanada’nın merkez üssü olmaya devam ederken, Prince Edward Island, Northwest Territories, Nunavut ve Yukon eyaletlerinde bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

"SALGIN KONTROLUMUZ ALTINDA"

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, "Şu andaki verilerimiz, Kovid-19'u kontrol altında tuttuğumuzu gösteriyor ancak virüs hala Kanada'da dolaşıyor ve koruma önlemlerimizi düşürmemeliyiz. Neyse ki, her gün bildirilen yeni ölümlerin sayısı, her gün 200'e yakın ölüm vakasının rapor edildiği mayıs ayı başındaki zirveden keskin bir düşüş anlamına geliyor. Son dört hafta içinde ortalama olarak günde 10'dan az ölüm bildirildi." açıklaması yaptı.

UÇAKTA MASKE TAKMAK İSTEMEYENLER DOKTOR RAPORU OLMADAN UÇAMAYACAK

Öte yandan, Kanada Ulaştırma Bakanlığı, hava yolu uçuşları için daha önce açıklanan seyahat süresince maske takma zorunluluğu kuralının, sadece doktor raporu ibraz eden yolcular için uygulanmayacağını duyurdu. 

Ülke genelinde sokak protestolarına kadar konu olan maske karşıtı kampanya üzerine yapılan açıklamada, uçaklarda maske takmayacağını bildiren yolcuların, maskeye engel durumlarını, doktor raporuyla belgelemek zorunda oldukları kaydedildi.

Bakanlık, durumunu raporla ispatlayamayan yolcuların uçuşlara alınmayacaklarını bildirdi.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • E-sigaralar corona riskini arttırıyor12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:00
  • Cinsel güç kaybı, kalp hastalığının belirtisi olabilir12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:00
  • Koronavirüs'te ikinci dalga mı olacak, tek bir büyük dalga mı yaşanacak?12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:39
  • Sperm kalitesi salgın döneminde arttı12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:09
  • Alzheimer'ı 20 yıl önce öngören test geliştirildi12 Ağustos 2020 Çarşamba 20:31
  • Bu bakteri iki kişiden birinin vücudunda var; senelerce belirti vermeden yaşıyor, kansere neden olabiliyor!12 Ağustos 2020 Çarşamba 20:05
  • Araştırmacılar, belirtiler görülmeden kanseri tespit eden kan testi geliştirdi12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:38
  • İnsanı tükenmişliğe iş yaşamı sürüklüyor!12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:05
  • Gebe kadınlar Covid-19'a karşı niye özel risk taşıyorlar?12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:42
  • Uyuyor ama dinlenemiyorsanız dikkat!12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti