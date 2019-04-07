'Kanunen İBB Başkanı İmamoğlu'

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ilişkin birleştirme tutanakları partilere ulaştı. Anayasa hukukçuları, kanuna göre adayların il seçim birleştirme tutanağına kaydedildikleri anda seçilmiş olduklarının kesin hüküm altına alındığına dikkat çekerek, "Mazbata verilmesinin önünde bir engel yok. Ekrem İmamoğlu artık resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" değerlendirmesinde bulundular.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen tartışmalar sürüyor. Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, YSK verilerine göre seçimi kazanmasına rağmen, geçersiz oyların yeniden sayımı nedeniyle süreç devam ediyor. Ancak İstanbul İl Seçim Kurulu’nun 1 Nisan’da açıkladığı Büyükşehir Belediye Başkanı Seçim İl Birleştirme Tutanak Özeti bugün itibariyle CHP’ye ulaştı. Söz konusu tutanakta, 2972 Sayılı Kanun’un 22. Madde’sine atıf yapıldı.

2972 Sayılı Kanun’un 22. Maddesinin 2. Fıkrası ise şöyle; “Büyük şehir belediye başkanı seçimlerine ilişkin ilçe birleştirme tutanakları ilçelerden il seçim kuruluna gönderilir. İl seçim kurulu tarafından bu tutanaklar birleştirilerek en çok oy alan aday, büyük şehir belediye başkanlığına seçilmiş olur.”

Anayasa hukukçusu Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik, tutanak özetinde 22. maddeye atıf yapıldığına dikkat çekerek, “Söz konusu madde uyarınca Ekrem İmamoğlu başkan seçilmiştir. Dolayısıyla mazbata verilmesi önünde hiçbir engel yoktur. Üstelik Seçim Sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca İlanı başlıklı 26. maddeye göre, Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları tarafından yollanan belgelere dayanarak, seçimin genel sonucunu ilan eder. Seçim Sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü Tarafından Yayımlanması başlıklı 27. maddeye göre kesin seçim sonuçlarının açıklanması bir yılı bulabilecektir. Devlet İstatistik Enstitüsü, ilçe seçim kurulları tarafından kendilerine verilecek belgelere dayanarak seçim çevreleri itibariyle sandık tutanaklarından mevcut bilgiyi, en geç seçimi takip eden yıl içinde yayımlar. Bu maddelere göre kanun koyucu YSK tarafından kesin sonuçların ilanı için 1 yıllık azami süre koymuştur. Bu durum madde 22 ile birlikte okunduğunda mazbata verilmesi için kesin sonuçların açıklanmasının beklenmesine gerek yoktur. Hatta tam tersine madde 22 uyarınca mazbatanın verilmesi bir zorunluluktur. Zira kesin sonuçlar mazbatanın koşulu değildir. Aksi yorumla kesin sonuçların ilanı uzun bir zaman alabileceğinden seçilmiş olan kişi göreve başlayamayacaktır. Bu durum ise seçme ve seçilme hakkının ihlali olacaktır” dedi.

2014 ANKARA ÖRNEĞİ VAR

CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu, “İl Seçim Kurulu tutanağı gereğince Ekrem İmamoğlu, resmen İBB başkanıdır. Dolayısıyla mazbata verilmesi önünde hiçbir engel yoktur” bilgisini verdi. Kaboğlu, 2014’te Ankara’daki yerel seçimlerde yaşananları hatırlatarak, “Nitekim uygulamada da 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri neticesinde Melih Gökçek itiraz süreci devam etmesine karşın 5 Nisan tarihinde mazbatasını almıştır. YSK, M. Yavaş itirazına ilişkin kararını 9 Nisan 2014’te vermiştir. Kesin sonuçlar, Resmi Gazete’de 6 Mayıs’ta ilan edilmiştir” açıklamasını yaptı.