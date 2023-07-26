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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu 

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu 
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu 

25.07.2023 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lapta’da, Polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan M.S.M.A.(E-25)’nın kullanımındaki ve M.Y.S.(E-16)’nın yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 25 adet hap ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet öğütücü tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.K.B.R.A.(E-25) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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