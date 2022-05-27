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Karaca: Alevler geniş bir alana yayıldı, keşif yapılıyor, önünü alacağız

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Karaca: Alevler geniş bir alana yayıldı, keşif yapılıyor, önünü alacağız
Karaca: Alevler geniş bir alana yayıldı, keşif yapılıyor, önünü alacağız

Karaca, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri’ne ait helikopterle keşif uçuşu yaptıklarını ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Alevlerin geniş bir alana yayıldığını ve bölgede yoğun bir duman olduğunu aktaran Karaca, yangının Mavi Köşk’e sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, alevlerin şu anda doğu yönünde yayılmakta olduğunu da belirtti.

Karaca, havadan yapılan keşif uçuşuyla birlikte yapılacak müdahaleyle yangının önünün alınacağını kaydetti.

Girne Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, alevlerin etkili olduğu yerlerdeki bazı evler tahliye ediliyor. Bazı evlerin de yangından zarar gördüğü bildirildi. 

Sözkonusu evlerde yaşayanlardan yaralanan ya da duman kaynaklı sağlık sorunu yaşayan olmadığını ifade edildi.

Öte yandan Başbakanlık kaynakları, Başbakan Ünal Üstel’in de söndürme çalışmalarını yerinden incelemek üzere bölgeye gitmekte olduğunu bildirdi.

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