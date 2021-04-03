Karar yazarı Kahveci: Önümüzdeki dönemde kimse enflasyonda bir iyileşme beklemesin

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "İstanbul Ticaret Odası-İTO Mart ayı fiyat endekslerini açıkladı. Ortaya yine maliyet baskısı çıkıyor. Bu ne demek? Önümüzdeki dönemde kimse enflasyonda bir iyileşme beklemesin." yorumunu yaptı.

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "İstanbul Ticaret Odası-İTO Mart ayı fiyat endekslerini açıkladı. Ortaya yine maliyet baskısı çıkıyor. Bu ne demek? Önümüzdeki dönemde kimse enflasyonda bir iyileşme beklemesin." yorumunu yaptı.

Kahveci yazısında, "O zaman faiz indirimi de artık zor. İşimiz gerçekten zor. Hele Merkez Bankası’nın daha zor. Güveni de kaybettik, istikrarı da... Şimdi fatura ödeme zamanı." düşüncesini dile getirdi.

Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıldan beri ay bazında ihracat rekorları duyuyoruz. Yok efendim şu ayın en yüksek ihracatını yaptık, yok efendim bu ayın en yüksek artışını yaptık ya da en yüksek aylık ihracatı yaptık. İyi ama neden dış açık bir türlü kapanmıyor? Mesela en yüksek aylık ihracatı bu yılın Mart ayında yaptığımızı açıkladı Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan. Ama buna rağmen aylık dış açık ocak ayında 3,0 milyar dolar, Şubat ayında 3,3 milyar dolar ve Mart ayında 4,7 milyar dolara çıkmış. Acaba bu rekorlar neden dış açığı azaltmıyor?"