  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

Karar yazarı Kahveci: Önümüzdeki dönemde kimse enflasyonda bir iyileşme beklemesin

» »
Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "İstanbul Ticaret Odası-İTO Mart ayı fiyat endekslerini açıkladı. Ortaya yine maliyet baskısı çıkıyor. Bu ne demek? Önümüzdeki dönemde kimse enflasyonda bir iyileşme beklemesin." yorumunu yaptı. 
Karar yazarı Kahveci: Önümüzdeki dönemde kimse enflasyonda bir iyileşme beklemesin

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "İstanbul Ticaret Odası-İTO Mart ayı fiyat endekslerini açıkladı. Ortaya yine maliyet baskısı çıkıyor. Bu ne demek? Önümüzdeki dönemde kimse enflasyonda bir iyileşme beklemesin." yorumunu yaptı. 

Kahveci yazısında, "O zaman faiz indirimi de artık zor. İşimiz gerçekten zor. Hele Merkez Bankası’nın daha zor. Güveni de kaybettik, istikrarı da... Şimdi fatura ödeme zamanı." düşüncesini dile getirdi.

Kahveci şu ifadeleri kullandı: 

"Geçen yıldan beri ay bazında ihracat rekorları duyuyoruz. Yok efendim şu ayın en yüksek ihracatını yaptık, yok efendim bu ayın en yüksek artışını yaptık ya da en yüksek aylık ihracatı yaptık. İyi ama neden dış açık bir türlü kapanmıyor? Mesela en yüksek aylık ihracatı bu yılın Mart ayında yaptığımızı açıkladı Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan. Ama buna rağmen aylık dış açık ocak ayında 3,0 milyar dolar, Şubat ayında 3,3 milyar dolar ve Mart ayında 4,7 milyar dolara çıkmış. Acaba bu rekorlar neden dış açığı azaltmıyor?"

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla Türk yatırımcılar kripto paraya yöneldi: son 3 ayda büyük artış31 Mart 2021 Çarşamba 21:06
  • Goldman Sachs, Türkiye tahminlerini değiştirdi31 Mart 2021 Çarşamba 09:58
  • Mahfi Eğilmez: Kurdaki yükseliş sadece Türkiye'yle ilgili değil; dolar endeksi de yükseliyor30 Mart 2021 Salı 19:11
  • Dolar/TL 8,45'i gördü: Kurdaki artış tüketiciye nasıl yansıyacak, enflasyon nasıl etkilenecek?30 Mart 2021 Salı 16:36
  • Ons altın fiyatında ani düşüş30 Mart 2021 Salı 08:09
  • Uzmanlardan doların gidişatı hakkında çarpıcı tahmin29 Mart 2021 Pazartesi 22:01
  • TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Hemen faiz inecek önyargısı doğru değil29 Mart 2021 Pazartesi 12:01
  • Borsada "yukarı adım kuralı" dördüncü günde de devam ediyor26 Mart 2021 Cuma 10:54
  • Kripto paralardan sert düşüş!25 Mart 2021 Perşembe 09:27
  • Kerim Rota: Türkiye’den çıkmak isteyen yabancılar 3 günde 8-9 milyar dolar aldı24 Mart 2021 Çarşamba 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti