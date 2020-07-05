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Kardeş Aile Kampanyası'nı yürüten 4 HDP'li yönetici tutuklandı

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HDP’nin salgın nedeniyle başlattığı ve 28 Haziran’da sona erdirdiği 'Kardeş Aile Kampanyası'nı yürüten 4 yönetici, “örgüte finansal destek sağlamak” gerekçesiyle tutuklandı.
Kardeş Aile Kampanyası'nı yürüten 4 HDP'li yönetici tutuklandı

HDP’nin salgın nedeniyle başlattığı ve 28 Haziran’da sona erdirdiği “Kardeş Aile Kampanyası”nı yürüten 4 yönetici, “örgüte finansal destek sağlamak” gerekçesiyle tutuklandı.

Gözaltına alınan Pazarcık İlçe Eşbaşkanı Naci Kızıler, önceki dönem eşbaşkanı Murat Güvenç, parti yöneticileri İbrahim Ganidağlı ve Mesut Gözlügöl önceki gün adliyeye sevk edildi.

HDP’lilere, kampanya kapsamında, Avrupa’da faaliyet yürüten Maraş Demokratik Alevi Dernekleri Federasyonu (MARDEF) tarafından gönderilen yaklaşık bin 500 Avro soruldu. HDP’liler, çalışmanın yasal olduğunu, yardımda bulunan MARDEF’in herhangi bir örgüte bağlı olmadığını belirtti. İfadelerinin ardından HDP’liler Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı. 

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