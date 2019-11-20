Karma Sergi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu Tarafından Açılıyor…

Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystam’a ait eserlerden oluşan kişisel resim sergisi ve Tacikistanlı sanatçılar Bahrom İsmatov, Farrukh Negmatzade, Parvin Gulov ve Bahruz Zabirrov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları eserlerden oluşan karma resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 22 Kasım 2019 Cuma günü saat 08.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda yer alacak.

Omirzak Rystam Kimdir?

1950'de Moğolistan, Ulanbator'da doğdu. 1973'ten 1974'e kadar Leipzig'te (Almanya), Alman Dil Fakültesi Herder Diller Enstitüsü'nde okudu. 1974-1980 yılları arasında Almanya'da Galya Sanat Akademisi'nde Resim konusunda uzmanlaştı. 1981'den bu yana Moğolistan Sanatçılar Birliği üyesidir. 1980 yılından beri uluslararası ve ulusal sergilere katıldı. 1982-1992 yıllarında Moğolistan Sanatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Omirzak Rystam’ın eserleri, Moğolistan Sanatçılar Birliği’nin sergi fonunda, Moğolistan, Kazakistan, Almanya, Japonya, Rusya, İtalya, Fransa, ABD’de ve ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti’nin ikametgahında özel koleksiyonlarda saklanmaktadır. 1985 - 1987 yıllarında Cumhuriyet yarışmalarında ve 2002 yılında uluslararası master class sanat festivalinde birer diploma elde etti.

Faruk Negmatzade Kimdir?

1959 yılında Tacikistan’ın Duşanbe kentinde doğdu. SSCB Moskova Sanat Akademisi'nden mezun oldu.1982 yılında Moskova şehrinde bulunan Surikov Sanat Enstitüsü'nden mezun oldu. Bölgesel,ulusal, tüm Birlik ve uluslararası sergilere katılmaktadır.

Eserleri farklı ülkelerde müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alıyor. Sanatçının eserleri farklı ülkelerdeki müzelerde ve birçok özel koleksiyonda yer almaktadır.

Bahrom İsmatov Kimdir?

1979'da Tacikistan Cumhuriyeti’nin Duşanbe şehrinde doğdu. 1998 yılında Duşanbe kentinde bulunan Olimov Cumhuriyet Sanat Koleji'nin güzel sanatlar bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Tursunzade Tacik Devlet Sanat Enstitüsü’nden mezun oldu. 2004 yılından itibaren Tursunzade Tacik Devlet Sanat Enstitüsünde şövale resim dersi vermektedir. Tacikistan Sanatçılar Birliği’nin üyesidir.

Duşambe kentinde düzenlenmiş olan “Suruş 2001” ve “Suruş 2002” gibi ulusal ve uluslararası sergilerin katılımcısıdır. 2003 yılında, Moskova'daki Uluslararası Sanatçılar Birliği Konfederasyonu'nun 10. yıldönümüne adanmış "Uluslar Sanatı" adlı uluslararası sanat sergisinde yer aldı. 2004 yılında Moskova'da düzenlenen “Ekoloji” sergisine katıldı. 2008 yılında Baktriya adlı kültür merkezinde bir sergiye katıldı, ayrıca Astana’da düzenlenen “Gençlik” projesinde yer aldı. 2009 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Gençlik Günleri’ne katıldı. 2011 yılında Duşanbe'de “Navruz” kişisel sergisini açtı.

2016 yılında, Duşanbe şehrinde, Siren Hotel'de kişisel bir sergi ve Oluşturma adlı İş Merkezi binasında kişisel bir sergi düzenledi. Ayrıca Belarus Cumhuriyeti'nin Minsk kentinde düzenlenen Tacikistan Kültür Günleri'ne katıldı. Eserleri Avrupa ve Asya ülkelerin birçok özel koleksiyonda yer almaktadır.

Zabirov Behruz Kimdir?

7 Kasım 1985 yılında Tacikistan Cumhuriyeti, Duşanbe şehrinde dünyaya geldi. 2006 yılında Duşanbe şehrinde bulunan Olimov Devlet Sanat Koleji'nden mezun oldu. 2011 yılında Tursunzade Tacik Devlet Sanat Enstitüsü'nün sahne sanatları fakültesinden mezun oldu.

2011-2013 yılları arasında Tursunzade Tacik Devlet Sanat Enstitüsü'nde özel disiplin öğretmeni görevini yaptı. 2013'ten bugününe kadar Tacikistan Devlet Güzel Sanatlar ve Tasarım Enstitüsü'ndeki özel disiplinlerde kıdemli öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Tacikistan Sanat Fonunda bir atölyede çalışmaktadır. 2015 yılından itibaren Tacikistan Sanatçılar Birliği’nin üyesi, 2017yılından itibaren ise yönetim kurulunun üyesidir.

2019 yılında Duşanbe'deki ABD Büyükelçiliği kültür merkezinde Tacik sanatçılar sergisine katıldı. 2018 yılında “Gene beraberiz” adlı sanat sergisine katıldı, ayrıca Çin, Fransa ve Ermenistan'daki uluslararası sergilere katıldı. 2017 yılında, Tacikistan Ulusal Müzesi'nde “Gençliğin nabzı” cumhuriyet sergisine katıldı. 2016 yılında, Türkmenistan Cumhuriyeti Ulusal Müzesinde bir sanat sergisine katıldı.

2013 yılında, Tacikistan genç sanatçılarının Sanatçılar Birliği salonunda düzenlenen sanat sergisine katıldı, ayrıca Moskova Merkez Sanatçılar Evi'nin genç sanatçılarının sergisine de katıldı.2011 yılında Tacikistan Sanat Fonu'nda kişisel sergi açtı.2010 yılında Duşanbe şehrinde düzenlenen uluslararası "BDT Modern Sanatı" projesine katıldı.Eserleri Avrupa ve Orta Asya ülkelerin birçok özel koleksiyonda yer almaktadır.

Parvin Gulov Kimdir?

23 Ekim 1979 yılında Tacikistan'da dünyaya geldi. 1995 yılında Duşanbe şehrinde bulunan Olimov Cumhuriyet Sanat Koleji'ne girdi. 1999 yılında Tursun-Zade Tacik Devlet Sanat Enstitüsü'nün sanat fakültesine girdi.

2000'den itibaren bölgesel, ulusal ve uluslararası sergilerine katılmaktadır. 2000-2004 yılları arasında Duşanbe şehrinde Navruz tatiline adanmış sergilere katıldı. Ayrıca Bağımsızlık Günü'ne adanmış sanat sergilerine katıldı. 2001 yılında "Baktriya" Kültür Merkezi'nde kişisel sergisini açtı.2015 yılında Duşanbe şehrinde bulunan Siren hotelinde kişisel sergi açtı.

Bugünlerde Duşanbe'deki Olimov Cumhuriyet Sanat Koleji'nde öğretmen olarak çalışmaktadır. Onun eserleri farklı ülkelerdeki müzelerde ve birçok özel koleksiyonda yer almaktadır.