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Karnaval'da sahne çöktü:34 yaralı(video)

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Karnaval'da sahne çöktü:34 yaralı(video)

Arjantin'in Cordabo şehrinde gerçekleştirilen karnaval sırasında sahnenin çökmesi sonucunda 34 kişi yaralandı.

Cordabo şehrinin Villa Santa Rosa bölgesinde gerçekleşen olay, katılımcıların kameralarına yansıdı. 

Polis sahnenin çökmesi sonucunda 34 kişinin yaralandığını açıkladı.

Belediye Başkanı Victor Kieffer, "Dans grubunun geçişi sırasında, gençler sahnede zıplamaya başladı ve sahnenin tabanı açıldı ve yere düştüler" dedi. 

 

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