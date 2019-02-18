Karnaval'da sahne çöktü:34 yaralı(video)

Arjantin'in Cordabo şehrinde gerçekleştirilen karnaval sırasında sahnenin çökmesi sonucunda 34 kişi yaralandı.
Cordabo şehrinin Villa Santa Rosa bölgesinde gerçekleşen olay, katılımcıların kameralarına yansıdı.
Polis sahnenin çökmesi sonucunda 34 kişinin yaralandığını açıkladı.
Belediye Başkanı Victor Kieffer, "Dans grubunun geçişi sırasında, gençler sahnede zıplamaya başladı ve sahnenin tabanı açıldı ve yere düştüler" dedi.
Impresionante video. Así fue el derrumbe de una tribuna en los carnavales de Villa Santa Rosa de Río Primero (Córdoba). Hubo 34 heridos. Algunos con fracturas expuestas. pic.twitter.com/9zUw4R58YO— Lisandro Guzmán (@Lisandrocordoba) 17 Şubat 2019
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