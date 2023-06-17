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Karne heyecanı... Psikologlar Derneği'nden önemli açıklama

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Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, karne üzerinden genel bir yargıya varılarak çocukların benlik algılarının zedelenmemesi gerektiğini kaydetti.
Karne heyecanı... Psikologlar Derneği'nden önemli açıklama

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, karne alan öğrencileri kutlarken, karne sistemiyle ilgili düşünceleri paylaşmak ve eğitim sisteminin çocukların gelişimine nasıl odaklanması gerektiğini hatırlatmak istendiği ifade edildi.

 

Karnenin, eğitim sürecinin bir parçası olarak öğrencilerin yılsonu performansını değerlendiren bir araç olduğu belirtilen açıklamada, ancak sadece araç olarak kullanılan bu not dökümünün, sadece derslerdeki akademik performansı ölçen notlardan ibaret olduğu, inançlarının eğitim sisteminin çocuğun öz değerini ve yeteneklerini desteklemek üzerine odaklanması gerektiği kaydedildi.

 

Her çocuğun farklı yeteneklere sahip olduğunu ve başarıyı farklı şekillerde gösterebileceğinin bir gerçek olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

“Çocukların sosyal uyum, sportif yetenek, yaratıcılık, problem çözme becerileri, liderlik potansiyeli gibi alanlardaki gelişimlerini de dikkate alınmalıdır.

 

Karne sisteminin bir diğer problemi ile ilgili olarak, notların sadece başarılı-başarısız/ düşük-yüksek olarak nitelendirilmesi çocuklar üzerinde kaygı ve yetersizlik oluşturabilir. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuklarına destek ve takdir verirken, sadece akademik başarıya odaklanmamaları bu açıdan önemlidir.

 

Her çocuğun kendini ifade etme ve kendi benlik değerini bulma hakkı olduğunu kabul ederek, onları cesaretlendirmeli ve özel yeteneklerini keşfetmeleri için fırsatlar sunulmalıdır.

 

Sonuç olarak, akademik notlarla birlikte çocuğun sosyal, duygusal ve yaratıcı becerileri de değerlendirilerek, çocukların gelişimi ve öz değerleri desteklenmeli, karne üzerinden genel bir yargıya varılarak çocukların benlik algıları zedelenmemelidir.”

 

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