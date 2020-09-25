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Kars Belediye Başkanı Bilgen'in tazminat kazandığı davadan yeniden gözaltına alındığı ortaya çıktı

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Kars Belediye Başkanı Bilgen'in tazminat kazandığı davadan yeniden gözaltına alındığı ortaya çıktı
Kars Belediye Başkanı Bilgen'in tazminat kazandığı davadan yeniden gözaltına alındığı ortaya çıktı

Ayhan Bilgen, bugün yeniden gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen ‘Kobanê eylemlerine çağrı yapmak’ iddiası ile daha önce de tutuklanmıştı. AYM, bu davada Bilgen’i haklı bularak tazminat ödenmesine karar vermişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 5-8 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen Kobanê eylemlerine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında bugün Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı. 82 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar Ankara’ya götürülmeye başlandı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, daha önce de aynı soruşturma kapsamında 7 ay tutuklu kalmış ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuruda 20 bin TL tazminat kazanmıştı.

Bilgen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kobanê eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 Şubat 2017 tarihinde “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklanmış ve sonrasında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmıştı. “Uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, tutuklama dolayısıyla milletvekilliği görevinin yerine getirilememesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle yapılan başvuru AYM tarafından kabul edilmişti.

AYM, “Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna” kararı vermiş, ve Bilgen’e tazminat ödenmesine karar vermişti.

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