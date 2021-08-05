Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi’nin İlk Etabı Yarın Gerçekleştirilecek

Taşkent Doğa Parkı ile Telsim iş birliğinde ve Lapta Belediyesi desteğiyle hayata geçirilecek, ‘Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi’nin ilk etabı, yarın Güzelyalı Halk Plajı’nda yapılacak.

Girne bölgesindeki sayılı deniz kaplumbağası yumurtlama alanından bir tanesi olduğu belirtilen Güzelyalı Sahili’nde yer alacak etkinlikte, yumurtalarından yeni çıkacak olan kaplumbağaların hayata ilk adım atışları gözlemlenecek.

Etkinlik Güzelyalı Sahili’nde yarın saat 19.00’da başlayacak.

Organizatörler tarafından yapılan açıklamaya göre, iki etapta tamamlanması planlanan proje, kaplumbağa yumurtlama alanı olan Güzelyalı Sahili’ndeki ışık kirliğliğinin azaltılması ve sahilin insan etkilerinden minimum düzeyde zarar görmesinin hayata geçirilmesini kapsıyor.

“YUMURTADAN ÇIKAN KAPLUMBAĞALARIN EN BÜYÜK DÜŞMANI YAPAY IŞIK”

Yaklaşık bin yumurtada bir adet yavrunun üreme ergenliğine ulaşma şansı bulabildiği deniz kaplumbağalarının nadir bir popülasyona sahip oldukları belirtilen açıklamada, ortalama 50 günlük kuluçka süresinin ardından yumurtadan çıkan yavruların hayatta kalmak için hemen denize ulaşabilmeleri gerektiğine işaret edildi.

Yırtıcılardan ve güneşten korunmak için güneşin batışından sonra yumurtadan çıkan yavruların, ay ışığının denize yansımasını hep birlikte takip ederek denize ulaşmaya çaltıkları ve bu sayede zorlu yolculuklarının ilk etabını tamamlamış oldukları ifade edilen açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

“Ancak günümüzde sahillerde artan yapılaşma nedeni ile yapay ışıklandırmaların artması, gece karanlığında en zayıf ışığa dahi duyarlı olan kaplumbağa yavrularının yönlerini şaşırmasına ve kısıtlı enerjilerini harcayarak, telef olmalarına neden olmaktadır.”

TANPINAR: “DOĞAMIZ, ANCAK HAYATA GEÇİRİLEN DUYARLI PROJELERLE KORUNABİLECEK VE GELECEĞE TAŞINABİLECEK”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, nesilleri küresel ölçekte tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelelerinde verilen her desteğin önemine dikkat çekerek, Taşkent Doğa Parkı ile ortak proje kapsamında, deniz kaplumbağalarının yumurtlama ve yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşma serüvenlerine destek olduklarını söyledi.

Kaplumbağa yavrularının yumurtadan çıktıktan sonra, denize giden yollarını kolayca bulabilmeleri için gerekli altyapının tamamlanacağını belirten Tanpınar, “Doğal güzellikler ancak hayata geçirilen duyarlı projelerle geleceğe taşınabilir” dedi.

Tanpınar, Telsim’in teknoloji ile sosyal sorumluluk yaklaşımlarını bir kez daha birleştirerek, Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi’ne önemli bir imza atıldığını da kaydetti.

BASAT: “BÖYLE BİR PROJE İÇERİSİNDE OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Taşkent Doğa Parkı direktörü Kemal Basat da başta nesli tükenme tehlikesi olan hayvan ve bitki türleri olmak üzere tüm canlıların ve bu canlıların doğal yaşam ortamlarının korunmasının Karşıyaka Projesi’nde olduğu gibi iş birliği ile yürütülen projelerle mümkün olabileceğini söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Taşkent Doğa Parkı ve Telsim’in bu proje ile ülkede “birlik ve beraberlik adına neler yapılabileceğinin en güzel örneklerinden birini sergildiğini” kaydeden Basat, Telsim ile Taşkent Doğa Parkı’nın doğa koruma ve araştırma konusundaki deneyimleri birleştiğinde, örnek projelerin ortaya çıktığını belirtti. Basat, “Böyle bir proje içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

‘KARŞIYAKA GÜZELYALI SAHİLİ KAPLUMBAĞA PROJESİ’ NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

İki etapta tamamlanacak olan ‘Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi’nin ilk etabında, bölgede bulunan lişletmelerinin ışıklarının kaplumbağaları rahatsız etmeyecek şekilde kırmızı ile kaplanması, sahil uyarı levhalarının konumlandırılması, bölgeye kamera yerleştirilerek 7/24 yuvaların izlenmesi ve sahile araç girişini kontrol altına alacak alt yapının hazırlanması öngörülüyor.

İkinci etapta ise 450 metre uzunluğundaki anayolun deniz cephesinin, bir metrelik doğal örtü ile kapatılarak, araçların far ışıklarının sahile ulaşmasının engellenmesi ve bölgedeki kumul habitatların restore edilmesi adımları hayata geçirilecek.