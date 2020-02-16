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Kars’ta annesi ölen yavru dağ keçisini biberonla beslediler

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Kars’ta annesi ölen yavru dağ keçisini biberonla beslediler
Kars’ta annesi ölen yavru dağ keçisini biberonla beslediler

Kars’ta annesi yaşamını yitiren yavru dağ keçisini bir aile sahiplendi.

Fotoğraf: DHA

Kars Kalesi’ni gezen Kurtuluş Aydemir ve oğlu Hamza Aydemir, kale civarında bir tünelde buldukları yavru dağ keçisini sahiplendi.

Yavru keçiye ‘Sultan’ adını verdiklerini söyleyen anne Aydemir şöyle konuştu: “Üç erkek çocuğum vardı. Sultan sayesinde bir de kızımız oldu. Onu yanımızdan hiç ayırmıyoruz. Yavru keçiyi her gün dağ gezisine çıkarıyoruz. Cadde ve sokaklarda giderken görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Sultan Kars’ın maskotu haline geldi. Birçok kişi onunla hatıra fotoğraf çektiriyor. Sultan’ın da bizim de hayatımız çok değişti.”

 

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