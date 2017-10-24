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Kartingde şampiyonlar belirlendi

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Kartingde şampiyonlar belirlendi
2017 KKTC Karting şampiyonasında sezon, CemsaSporting Center’de geçtiğimiz gün yapılan sezonun beşinci ve son yarışı ile tamamlandı. 27 yarışmacının mücadele ettiği organizasyon sonunda kategorilerde şampiyonlar belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü tarafından organize edilen, ana sponsorluğunu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun üstlendiği ve Güven Sigorta’nın katkılarıyla gerçekleştirilen sezonun final yarışı geçtiğimiz gün CemsaSporting Center’de yapıldı. 27 yarışmacının 5 ayrı kategoride mücadele ettiği yarış sonunda sezonun şampiyonları da belirlendi.

1 sıralama seansı ve iki yarış üzerinden, bin310 metrelik uzun parkurda yapılan organizasyonda tüm kategorilerde çekişme hat safhada oldu. Sezonun başından beri en yüksek katılımın olduğu Mini kategori; Süper Mini ve Mini olarak ikiye ayrılırken Süper Mini’de İsmail Araz, Mini’de ise Altay Akarı günün birincisi oldular. Junior kategoride Demi Emre damalı bayrağı ilk sırada görürken, Senior birincisi Tolga Güryel, Master birincisi Umut Araz ve Shifter birincisi Coşkun Güryel oldu.

Bu sonuçlarla Mini Kategoride 2017 şampiyonu Altay Akarı, Junior şampiyonu Demir Emre, Senior şampiyonu Tolga Güryel, Master şampiyonu Umut Araz ve Shifter şampiyonu Coşkun Güryel oldu.

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