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Kasım: Gönendere’ye simge olacak bir yatırım

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UBP’nin Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Halil Kasım, Gönendere Göleti Dinlenme Tesisi projesinin detaylarını paylaşarak, “En kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.
Kasım: Gönendere’ye simge olacak bir yatırım

Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Halil Kasım, projelerini tanıtmaya devam ediyor.
‘Gönendere Göleti Dinlenme Tesisi’ projesine dikkat çeken Kasım, bölge insanlarının doğal ortamda vakit geçirebileceği bir alan yaratacaklarını aktardı.
Kasım, “Eski günlerde olduğu gibi cıvıl cıvıl çocuk seslerinin yükseleceği, belde vatandaşlarının eğlenebileceği, piknik yapabileceği bu tesisimizi çok kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz” dedi.
Kasım, projenin fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, “Gönendere Göleti Dinlenme Tesisi projemizi kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız, söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

 

TİRMEN KÖYÜNE ÖZEL ‘PARK PROJESİ’

Projenin hayata geçmesiyle bir simge olacağının altını çizen Kasım, Tirmen köyü için de hazırladıkları park projesinden söz etti.
Kasım, “Köy halkımızın sosyal aktivitelerini daha iyi ve güzel bir ortamda yapabileceği, tam donanımlı olarak hazırlanan Park Projemizi Tirmen halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

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