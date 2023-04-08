Kate Middleton’dan samimi itiraf… “En zor şeydi”

Kraliyet Ailesi, Kral Charles'ın taç giyme töreni için hazırlıklara devam ederken yayınlanan yeni bir kitapta da gözde dörtlünün yaşadığı gerginlikler yeniden güdeme geldi.

Kate Middleton’ın, Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünden sonra Prens Harry ve Meghan Markle ile gezintisinin, şimdiye kadar yaptığı en zor şey olduğunu söylediği iddia edildi.

Kraliyet muhabiri Robert Jobson yakında çıkacak olan yeni kitabı “Kralımız”da, Galler Prensesi’nin kendisini rahatsız hissettiğini ileri sürüyor. Jobson, “Catherine bir çalışana, iki çift arasındaki kötü hisler yüzünden, birlikte dolaşmanın şimdiye kadar yapmak zorunda kaldığı en zor şeylerden biri olduğunu itiraf etti” diye yazıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünden sonra Kraliyet’in gözde dörtlüsü halkın ve gazetecilerin karşısına birlikte çıkmış, taziye notlarını okumuşlardı. Ancak bu birliktelik, Prens William’ın eşi Kate Middleton tarafından pek de kolay olmamış.

Tamamen siyah giyinen ekip, iyi dileklerde bulunanları selamlamış ve merhum hükümdarın onuruna Windsor Kalesi’nin kapılarının dışına yerleştirilen çiçekleri incelemişlerdi.

Bu birliktelik, dörtlü arasındaki buzların eridiğine dair bir işaret olarak yorumlanmış olsa da Middleton için pek de öyle olmamış. Hatta Middleton, bir çalışana “şimdiye kadar yapmak zorunda olduğum en zor şey” bile demiş.

Bir beden dili uzmanı da daha önce 41 yaşındaki Markle’ın yürüyüşe katılırken kaygılı olduğunu gösteren hareketleri olduğunu belirtmişti. Yürüyüş sırasında Markle’ın sık sık saçlarını savurmasını içsel bir kaygıya işaret ettiğini söyledi.