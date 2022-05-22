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Kaya tuzunda 830 milyon yıllık mikroorganizma bulundu: Hala yaşıyor olabilir

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Bilim insanları, Avustralya’daki bir kaya tuzunda 830 milyon yıllık bir mikroorganizma buldu.
Kaya tuzunda 830 milyon yıllık mikroorganizma bulundu: Hala yaşıyor olabilir

Hala canlı olabileceğini söyledikleri mikroorganizmanın gelecekte, Mars’tan Dünya’ya getirilen örnekler üzerinde ‘uzaylı yaşamı’nın izlerini araştırma konusunda faydası olabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Sara Schreder Gomes

ABD’deki Batı Virginia Üniversitesi’nde görevli ekibin araştırma sonuçları ‘Geogoly’ adlı dergide yayımlandı.

Orta Avustralya’da bulunan Browne Formasyonu’ndaki kaya tuzunun (halit) mikroskopla incelenmesi sonucunda ‘küçük yaratıklar’ fark ettiklerini belirten, araştırma ekibinden Sara Schreder Gomes şu ifadeleri kullandı: ”Onca zaman sonra bile bu mikroorganizmalar hala algılanabiliyor. Mars’tan Dünya’ya yollanan benzer minerallerde de (halit ve alçıtaşı) biyolojik işaretler bulabiliriz. Bu organizmalar suyla kaya tuzuna taşınmış olabilir. Ya da belki ekstromofil (aşırı sıcak gibi olağanüstü koşullarda yaşayabilen mikroplar) olabilir.”

Bilim insanları, mikroorganizmaların yüz milyonlarca yıl sonra hala canlı olabilecekleri kanısına ‘hareket ediyor olmaları’ nedeniyle vardıklarını ifade etti.

Örneklerin bir kısmı organik çürümeyle tutarlı renkler sergilerken, bazıları modern organizmalarla aynı ışınımlar sergiledi ve araştırmacılara değişmemiş organik materyal olabileceklerini düşündürdü.

Geçmişteki araştırmalarda kaya tuzlarında yaşayan prokaryotlara (bakteriler, mavi-yeşil algler, riketsiyalar, aktinomisetler ve mikroplazma gruplarının dahil olduğu mikroorganizmaları kapsayan canlılar üst alemi) rastlanmıştı. En eskisinin geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyordu.

“Mikroorganizmaların jeolojik zaman ölçeklerinde nasıl olup da hayatta kalabildikleri tam olarak anlaşılamadı” diyen araştırmacılar elde ettikleri bulguların Mars’ta yaşam arayışıyla ilgili araştırmalara ışık tutabileceğinin altını çizdi.

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