  • BIST 99.835
  • Altın 243,334
  • Dolar 5,7445
  • Euro 6,4830
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kayıp şahıslar tartışması büyüyor

»
Fileleftheros haberi “Türk Tarafı KŞK Çerçevesinde Yardımcı Olmuyor… Sergidis: BM Kayıpların Bulunması İçin Katalizör Olmak Zorundadır”  başlığıyla aktardı.
Kayıp şahıslar tartışması büyüyor

Rum tarafında faaliyet göstermekte olan “Tüm Kıbrıs Açıklanmamış Esir ve Kayıp Yakınları Örgütü” başkanı Nikos Sergidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK), “misyonuna yardımcı olacak verilerin nerede olduğunu, kimlerin elinde olduğunu bildiğini ancak on yıllardır, bilgisi olanların bunu paylaşmasını pasif şekilde beklediğini, artık bilgiyi edinmek için yeni yöntemler kullanması gerektiğini” iddia etti.

Haravgi ve diğer gazetelere göre Sergidis “Konuya dair Türk tavrının değişmeye ikna edilmesi, uluslararası örgütler ve karar merkezlerinin Türkiye’ye siyasi bedeli olan eylemlerine bağlıdır. KŞK’nın üçüncü üyesinden ve BM Genel Sekreteri’nden de özlü ve etkin şekilde müdahil olmasını bekledik, beklemeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Rum yönetiminin kayıplar konusunda eylem planı ileri götürme kararı ve Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun da açıkladığı gibi, Rum yönetiminin karar merkezlerinde konuya dair diplomatik eylemde bulunmaya hazırlanması konusu sorulan Sergidis “kayıplar konusunun artık çözülmesi hedefiyle iyi örgütlenmiş bir çaba harcanmasını diliyoruz” dedi, şunları ekledi:

“ Uluslararası unsurun, konunun ileri götürülmesinde ciddi bir rol oynayabileceği kesindir” diyen Sergidis, buna paralel olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı ile temaslarına da büyük önem verdiklerini kaydetti.

Sergidis “daha fazla gecikilmeden, Kıbrıslı Rum-Türk bütün  kayıpların akıbetlerinin belirlenmesi için pratik ve etkin yöntemler üzerinde anlaşma sağlanması için Anastasidis’ten, en kısa zamanda Akıncı ile kayıplar konusunda temasa geçmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kayıplar konulu son kararını “küçük de olsa doğru yönde olumlu adım” diye niteleyen Nikos Sergidis, bu karar ile  konunun özüne ve KŞK’nın bugün yaşamakta olduğu sorunlara dokunduğunu söyledi. Sergidis KŞK’nın sorunlarını KKTC’de “serbest dolaşım, gömü yerleriyle ilgili bilgiye ulaşma ve kalıntıların taşınması” olarak sıraladı.

Fileleftheros haberi “Türk Tarafı KŞK Çerçevesinde Yardımcı Olmuyor… Sergidis: BM Kayıpların Bulunması İçin Katalizör Olmak Zorundadır”  başlığıyla aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maç bitti, tartışması bitmedi !22 Mart 2019 Cuma 17:48
  • Samani Pile'deki maç ile ilgili Akıncı'ya yönelik eleştirileri yıpratma olarak tanımladı!21 Mart 2019 Perşembe 22:56
  • Burcu sert çıktı: Oğuzhan Hasipoğlu'nun iddiaları yalan yanlış ve mesnetsiz20 Mart 2019 Çarşamba 14:48
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı: Pile köyü BM Barış Gücü kontrolünde değildir20 Mart 2019 Çarşamba 14:18
  • Dışişleri Bakanlığı: "Rum tarafını silahlanma konusunda uyarıyoruz"19 Mart 2019 Salı 18:04
  • Dışişleri Bakanlığı: Silahlanma konusunda Rum tarafını uyarıyoruz19 Mart 2019 Salı 17:59
  • Anastasiadis'ten maç sonrası açıklama19 Mart 2019 Salı 17:57
  • Akıncı Peace And Sport Organizasyonu Başkanı Joël Bouzou ile görüştü18 Mart 2019 Pazartesi 21:24
  • Drogba'da çare olmadı! Akıncı maça katılmayacak!18 Mart 2019 Pazartesi 18:58
  • Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümünün, Rum halkı için hayati önem taşıyor18 Mart 2019 Pazartesi 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti