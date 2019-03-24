Kayıp şahıslar tartışması büyüyor

Rum tarafında faaliyet göstermekte olan “Tüm Kıbrıs Açıklanmamış Esir ve Kayıp Yakınları Örgütü” başkanı Nikos Sergidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK), “misyonuna yardımcı olacak verilerin nerede olduğunu, kimlerin elinde olduğunu bildiğini ancak on yıllardır, bilgisi olanların bunu paylaşmasını pasif şekilde beklediğini, artık bilgiyi edinmek için yeni yöntemler kullanması gerektiğini” iddia etti.

Haravgi ve diğer gazetelere göre Sergidis “Konuya dair Türk tavrının değişmeye ikna edilmesi, uluslararası örgütler ve karar merkezlerinin Türkiye’ye siyasi bedeli olan eylemlerine bağlıdır. KŞK’nın üçüncü üyesinden ve BM Genel Sekreteri’nden de özlü ve etkin şekilde müdahil olmasını bekledik, beklemeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Rum yönetiminin kayıplar konusunda eylem planı ileri götürme kararı ve Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun da açıkladığı gibi, Rum yönetiminin karar merkezlerinde konuya dair diplomatik eylemde bulunmaya hazırlanması konusu sorulan Sergidis “kayıplar konusunun artık çözülmesi hedefiyle iyi örgütlenmiş bir çaba harcanmasını diliyoruz” dedi, şunları ekledi:

“ Uluslararası unsurun, konunun ileri götürülmesinde ciddi bir rol oynayabileceği kesindir” diyen Sergidis, buna paralel olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile temaslarına da büyük önem verdiklerini kaydetti.

Sergidis “daha fazla gecikilmeden, Kıbrıslı Rum-Türk bütün kayıpların akıbetlerinin belirlenmesi için pratik ve etkin yöntemler üzerinde anlaşma sağlanması için Anastasidis’ten, en kısa zamanda Akıncı ile kayıplar konusunda temasa geçmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kayıplar konulu son kararını “küçük de olsa doğru yönde olumlu adım” diye niteleyen Nikos Sergidis, bu karar ile konunun özüne ve KŞK’nın bugün yaşamakta olduğu sorunlara dokunduğunu söyledi. Sergidis KŞK’nın sorunlarını KKTC’de “serbest dolaşım, gömü yerleriyle ilgili bilgiye ulaşma ve kalıntıların taşınması” olarak sıraladı.

Fileleftheros haberi “Türk Tarafı KŞK Çerçevesinde Yardımcı Olmuyor… Sergidis: BM Kayıpların Bulunması İçin Katalizör Olmak Zorundadır” başlığıyla aktardı.