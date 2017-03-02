Kayla McBride maçın en skorer ismi oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında rakibi Galatasaray’ı 78-62 yenerek adını yarı finale yazdırdı.Yakın Doğu Üniversitesi bu sonuçla yarı finalde Beşiktaş’ın rakibi oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İzmir, Bornova Atatürk Spor Salonu’nda oynan maça, Yakın Doğu Üniversitesi, CourtneyVandersloot, KyleMcBride, QuantiraHollingsworth, Bahar Çağlar ve Olcay Çakır beşiyle başladı. Yakın Doğu Üniversitesi müthiş taktik mücadelesinin sergilendiği maçtaperiyotları21-17, 35-33, 58-48 ve 78-62 önde bitirdi.

Kayla McBride ve Bahar Çağlar ikilisiyle maçın ilk basketlerini bulan Yakın Doğu Üniversitesiilk periyotta 4-0’lık seri yakaladı. Galatasaray maçtaki ilk basketini üçlük ile buldu. Bulduğu ikinci üçlük sayı ile skoru 9-7 yapan Galatasaray maçta öne geçen taraf oldu. Kayla McBride’ın üçlüğü ile rakibine cevap veren Yakın Doğu Üniversitesi 10-9 öne geçti. Periyodun bitimine1.30 kala skorun 17-17 eşitlendiği ve üstünlüğün sürekli el değiştirdiği maçta, Yakın Doğu Üniversitesi ilk periyodu 4 sayı farkla 21-17 önde bitirdi. İlk periyot sonunda ribauntlarda 10/10 eşitlik sağlanan maçta, Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride 10 sayıyla en skorer isim oldu.

Tempolu devam eden ikinci periyotta Yakın Doğu Üniversitesi Elin Eldebrink ile bulduğu sayı ile farkı 7 sayıya çıkardı (27-20). Rakibi karşısında savunmasını güçlendiren ve hücumda etkili olan Galatasaray farkı 1 sayıya indirdi (27-26). Oyunda toparlanan Yakın Doğu Üniversitesi 4.35’de skoru 31-26’ya çekti. Yakın Doğu Üniversitesi üstünlüğünü koruduğu maçta farkı 7 sayıya kadar çıkardı (35-28) Maçın bitimine 1 saniye kala Yakın Doğu Üniversitesi’nden gelen faulle üç serbest atış yakalayan Galatasaray skoru 37-33 yaptı. Ancak maçın ilk yarısını Yakın Doğu Üniversitesi Galatasaray karşısında 37-33 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda Kayla McBride’ın arda arada gelen üç sayılık basketlerle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi 6-0’lık seri yakaladı ve farkı 10 sayıya kadar çıkardı(43-33). CourtneyVanderslootile sayı bulmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi karşısında Galatasarayperiyodun başında molaya gitti (45-33). Galatasaray skor bulsa da Yakın Doğu Üniversitesini durduramadı ve Yakın Doğu farkı 13 sayıya çıkardı (50.37). Temposunu artıran ve savunmasını sertleştiren Galatasaray Yakın Doğu Üniversitesi karşısında farkı kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Yakın Doğu Melekleri 10 sayı farkla periyodu 58-48 üstün tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde CourtneyVandersloot ve Kayla McBride periyodun etkili isimleri oldular. Yakın Doğu Üniversitesi’nin 5 top kaybı yaptığı maçta Galatasaray 12 top kaybına uğradı.

Mücadelenin arttığı son periyot başında Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kayla McBride sakatlanarak oyundan çıktı. Etkili oyununu sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi farkı 10 sayılarda tutmayı başararak skoru 63-53’e taşıdı. Galatasaray bulduğu sayılarla farkı 5 sayıya indirdi (65-58). Kayla Mcbride’ınperiyot ortasında dahil olduğu maçta Yakın Doğu Üniversitesi2:28 kala farkı yeniden 10 sayıya çıkardı (70-60). Galatasaray’ın tam saha baskı uyguladığı maçta Yakın Doğu Üniversitesi etkili oyunu ile sahadan 16 sayılık farkla 78-62 galip ayrılarak Türkiye kupasında yarı finale çıkan takım oldu.

Yarı Final Rakibi Beşiktaş

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Türkiye kupası yarı final maçındaBeşiktaş’la karşılaşacak. Final maçı, 2 Mart 2017 Perşembe günü saat18:15’de oynanacak.Maç, TRT TÜRK ekranlarından naklen yayınlanacak. Yakın Doğu Üniversitesi finale çıkması durumunda AGÜ-Fenerbahçe maçının kazananı ile mücadele edecek.

Kayla McBride En Değerli Oyuncu Seçildi

Yakın Doğu Üniversitesi’ndeKayla McBridegösterdiği performans ve kaydettiği 26 sayı ile maçın en değerli oyuncusu seçildi.Maç süresince Yakın Doğu Üniversitesi’nde savunma ribauntlarında Bahar Çağlar ve QuantiraHollingsworth etkili oldu.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesinde; Kayla McBride 26 sayı-6 ribaunt, CourtneyVandersloot 21 sayı-9 asist, Elin Eldebrink 13 sayı, 4 asist, Bahar Çağlar 6 sayı, 8 ribaunt, QuanitraHollingsworth 4 sayı, 6 ribaunt, AngelicaRobinson 8 sayı, 7 ribaunt ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Galatasaray’da: Işıl Alben 20 sayı, 7 asist, Monah Jefferson 14 sayı, 5 ribaunt, Pınar Demirok 2 sayı, 5 ribaunt, AstouTraore 5 sayı, 3 ribaunt, MaryiaPapova 11 sayı, 2 ribaunt, KristineVitola 10 sayı, 8 ribaunt, ile oynadı.

Zafer Kalaycıoğlu:“Oyuncularımı Tebrik Ediyorum”

Maç sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, yarı finale kalmak için mücadele ettiklerini ve oyuncularını tebrik etmek istediğini söyledi. Baş Antrenör Kalaycıoğlu, “Final oynamak için yarın ki maça konsantre olacağız. Rakibimiz Beşiktaş. Rahat basketbol oynayan bir takım. Ligde başa baş bir mücadele etmiştik. Sahadan galibiyetle ayrılmak ve final maçını oynamak için mücadele edeceğiz” dedi.