Kaz Dağları'nda yurttaşlar maden alanına girdi

Çanakkale’nin Kirazlı Atikhisar Havzası’nda, Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik tarafından yapılan ağaç katliamının olduğu bölgeye yürüyüşe geçen yurttaşların baskısı sonuç verdi.

Çanakkale’nin Kirazlı Atikhisar Havzası’nda, Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik tarafından yapılan ağaç katliamının olduğu bölgeye yürüyüşe geçen yurttaşların baskısı sonuç verdi. Şantiye kapıları binlerce kişinin baskısı sonucu açılmak zorunda kaldı.

Çanakkale’nin Kirazlı Atikhisar Havzası’nda, Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik tarafından yapılan ağaç katliamına karşı büyük bir buluşma gerçekleştiriliyor.

Alandaki binlerce kişi ağaç katliamı yapılan bölgenin olduğu şantiyeye doğru yürüdü.

YURTTAŞLAR MADEN SAHASINA GİRDİ

Maden sahasına doğru giden binlerce kişi, şantiye giriş kapısındaki güvenliklerle önce kısa bir arbede yaşadı. Ancak içeri girmek isteyen binlerce yurttaşın baskısı sonuç verdi ve kapılar açılmak zorunda kaldı.

İçeri giren binlerce kişi, ağaç katliamının yapıldığı yerde fidan dikiyor.

Bölgede ayrıca hasar tespit çalışması da yapılacağı bildirildi.