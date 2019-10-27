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Kaza yaptığı aracıyla iki kilometre gidip yardım istedi

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Kaza yaptığı aracıyla iki kilometre gidip yardım istedi
Kaza yaptığı aracıyla iki kilometre gidip yardım istedi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı. Sürücü, hasar gören aracıyla yaklaşık iki kilometre giderek yardım istedi.

Kaza dün saat 19:00 sıralarında asri mezarlık ile Bölge Trafik Denetleme İstasyonu’nun bulunduğu mevkide meydana geldi.

67 yaşındaki Muhammed Y.’nin kullandığı 03 FN 894 plakalı otomobil, aynı yöne giden 26 yaşındaki Tarık E.’nin yönetimindeki 43 LF 523 plakalı TIR’a arkadan çarparak refüje çıktı.

Ağır hasar gören otomobilin sürücüsü Muhammed Y. ile eşi Saliha Y. yaralandı. TIR şoförü ise kaza mahallinden uzaklaştı.

Kazanın ardından çevreden yardım isteyen ancak yanıt alamayan Muhammed Y., aracıyla yaklaşık iki kilometre ilerideki kavşağa kadar gitti. Burada yardıma koşan çevre sakinleri, Muhammed Y.’yi araçtan çıkardı. Eşi Saliha Y. ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılabildi.

Polis, TIR şoförü Tarık E.’yi Dazkırı ilçesi yakınlarında durdurarak gözaltına aldı.

 

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