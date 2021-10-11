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Kazımi: DEAŞ’ın öldürülen lideri Bağdadi’nin yardımcısını yakaladık

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Kazımi: DEAŞ’ın öldürülen lideri Bağdadi’nin yardımcısını yakaladık
Kazımi: DEAŞ’ın öldürülen lideri Bağdadi’nin yardımcısını yakaladık

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Irak ulusal istihbarat servisinin Sami Casim’i yakalamak için bir operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.

Irak Başbakanı, operasyona ilişkin detay vermedi.

Yakalanan Sami Casim adlı kişinin, terör örgütü DEAŞ’ın finansal yapılanmasından sorumlu olduğu ve öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi’nin yardımcısı konumunda bulunduğu belirtildi.

DEAŞ lideri Bağdadi, 2019 yılında ABD güçleri tarafından Suriye’de öldürülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Sami Casim’in de dahil olduğu bir grup örgüt yöneticisinin yerini ihbar edenlere ödül vadetmişti.

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