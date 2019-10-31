Kedicikten danslı savunma: Uhrevi değil kaşık dansı

Babuna, "Adnan Bey 42 bin kişiye mehdi olmadığını söyledi. Adnan Oktar, bize 'Eğer Mehdilik iddia etseydim, ben burada kaval çalar uhrevi danslar yapardım. Ama ben burada kadınlarla kaşık dansı yapıyorum. Ben kesinlikle mehdi olamam’ dedi." diye konuştu.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davanın 25. duruşması başladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarındaki davaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu yaklaşık 160 sanık katıldı.

Duruşmada “örgüt imamı” şüphesiyle tutuklu yargılanan Alev Babuna'nın savunması alındı. Kendisi hakkında iddia edilen suçlamaları reddeden Alev Babuna, Adnan Oktar'ın kendilerine mehdi olmadığını defalarca ilettiğini söyledi. Babuna, “Adnan Bey 42 bin kişiye mehdi olmadığını söyledi.

Adnan Oktar, bize ‘Eğer Mehdilik iddia etseydim, ben burada kaval çalar uhrevi danslar yapardım. Ama ben burada kadınlarla kaşık dansı yapıyorum. Ben kesinlikle mehdi olamam' dedi.” diye konuştu. Örgüt imamı olmadığını söyleyen Alev Babuna, “Bugüne kadar Adnan Bey'den hiçbir talimat almadım. Hiç kimseye de talimat verdiğini görmedim” dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü’nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.