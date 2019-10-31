  • BIST 98.794
  • Altın 277,018
  • Dolar 5,7093
  • Euro 6,3686
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kedicikten danslı savunma: Uhrevi değil kaşık dansı

» »
Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 226 sanıklı suç örgütü davasında savunma yapan Alev Babuna, Oktar’ın kendilerine mehdi olmadığını defalarca ilettiğini söyledi.
Kedicikten danslı savunma: Uhrevi değil kaşık dansı

Babuna, "Adnan Bey 42 bin kişiye mehdi olmadığını söyledi. Adnan Oktar, bize 'Eğer Mehdilik iddia etseydim, ben burada kaval çalar uhrevi danslar yapardım. Ama ben burada kadınlarla kaşık dansı yapıyorum. Ben kesinlikle mehdi olamam’ dedi." diye konuştu.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davanın 25. duruşması başladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarındaki davaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu yaklaşık 160 sanık katıldı.

Duruşmada “örgüt imamı” şüphesiyle tutuklu yargılanan Alev Babuna'nın savunması alındı. Kendisi hakkında iddia edilen suçlamaları reddeden Alev Babuna, Adnan Oktar'ın kendilerine mehdi olmadığını defalarca ilettiğini söyledi. Babuna, “Adnan Bey 42 bin kişiye mehdi olmadığını söyledi.

Adnan Oktar, bize ‘Eğer Mehdilik iddia etseydim, ben burada kaval çalar uhrevi danslar yapardım. Ama ben burada kadınlarla kaşık dansı yapıyorum. Ben kesinlikle mehdi olamam' dedi.” diye konuştu. Örgüt imamı olmadığını söyleyen Alev Babuna, “Bugüne kadar Adnan Bey'den hiçbir talimat almadım. Hiç kimseye de talimat verdiğini görmedim” dedi. 

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü’nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hastaneye götürülürken ambulanstan yola düştü!28 Ekim 2019 Pazartesi 22:24
  • 1.83 milyon lira değerindeki kemanı trende unuttu28 Ekim 2019 Pazartesi 22:11
  • Otizmli Taylan'dan 'mutlak' başarı27 Ekim 2019 Pazar 20:27
  • Bilim İnsanları, Farelere Araba Sürmeyi Öğretti26 Ekim 2019 Cumartesi 15:38
  • Dünyanın en küçük kamerası: Yalnızca kum tanesi büyüklüğünde25 Ekim 2019 Cuma 20:23
  • Jeff Bezos artık dünyanın en zengin insanı değil: Zirvedeki isim değişti25 Ekim 2019 Cuma 19:11
  • Hamam böceklerinden kurtulmak isterken bahçesini havaya uçurdu24 Ekim 2019 Perşembe 11:29
  • Hindistan’da, ‘afrodizyak’ diye ayıları öldürüp penislerini yiyen adam tutuklandı24 Ekim 2019 Perşembe 11:18
  • Putin’in eski kartviziti, 2 milyon rubleye satışa çıkarıldı23 Ekim 2019 Çarşamba 21:10
  • 413 kiloluk balkabağı yetiştirdi; bot olarak kullanıyor23 Ekim 2019 Çarşamba 18:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti