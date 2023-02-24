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KEMA Vakfı, çam kese böceği sorununa karşı tedbir için çağrıda bulundu

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Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), son iki yıldır ormanlarda çam kese böceğine karşı etkin mücadele yapılmadığından zararlı popülasyonunda “ciddi artışlar” olduğunu savunarak, çam kese böceği istilası altında
KEMA Vakfı, çam kese böceği sorununa karşı tedbir için çağrıda bulundu

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), son iki yıldır ormanlarda çam kese böceğine karşı etkin mücadele yapılmadığından zararlı popülasyonunda “ciddi artışlar” olduğunu savunarak, çam kese böceği istilası altında bulunan ormanları kurtarmak için gerekli tedbirlerin alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

KEMA Vakfı, çam kese böceğine karşı mücadeleden “pahalı” diye vazgeçilmesi ile ormanların “kaderine terk edildiğini” ancak bunun sonucunda çam kese böceğinin ormanlara yapacağı zararların boyutu ve maliyetinin “çarpan etkisi ile çok daha fazla” olacağını da belirtti.

KEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Tansel Demir konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemiz ormanlarının asli ağaç türü olan çam ağaçları ve özellikle kızılçam ağaçlarının zararlısı olan çam kese böceği, maalesef düzenli yapılan mücadelenin son 2 yıl kesintiye uğraması nedeni ile şu anda yaklaşık 23bin  hektar orman alanı için ciddi tehdit oluşturmaktadır” diyerek, “Küresel ısınmanın bölge ekosisteme olan aşırı baskısının ormanları tehdit ederken, teknik olarak da son yıllarda “yetersiz ve ilgisiz kalınmasının son derece üzücü”  olduğu ifade etti.

 

- “Ormanlarımız telafisi mümkün olmayan tehditler ile karşı karşıyadır”

Demir, “ağaçlandırma çalışmalarının hemen hemen yok denecek kadar azaldığını, yanan orman alanlarında tekrar ağaçlandırma yapılmadığını ve kaderine terkedildiğini ve orman alanlarının son yıllarda tarihinde ilk defa azalmaya başladığını” savundu.

“Bu kadar olumsuzluk içerisinde çam kese böceği istilası altında bulunan ormanlarımızı bu sorundan kurtarmak ve zararlıyı eşik değer altına düşürmek için gerekli teknik tedbirlerin alınması için yetkilileri göreve davet ediyoruz” diyen Demir, “Çam kese böceğine karşı mücadelenin pahalı diye vazgeçilmesi, yeşili ormanı seven herkesi hüsrana uğratmıştır. ‘Pahalıdır’ diye mücadeleden vazgeçilmesi ile maalesef ormanlarımız kaderine terkedilmiştir.  Bunun sonucunda ormanlarımıza yapacağı zararların boyutu ve maliyeti, çarpan etkisi ile çok daha fazla olacaktır” dedi.

Demir, 2020 yılından sonra ormanlarda çam kese böceğine karşı “etkin mücadele yapılmadığından zararlı popülasyonunda ciddi artışlar” olduğunu savunarak, “Çam Kese zararlısının 1/250 oranında popülasyon artışı dikkate alındığında önümüzdeki dönem için salgın olarak karşımıza çıkacağı aşikardır. Dolayısı ile yetkilileri şimdiden etkin ve doğru yöntemler ile tedbir almaya davet ediyoruz. Çünkü ormanlarımız  artık telafisi mümkün olmayan tehditler ile karşı karşıyadır. Bunlara tedbir almak zorunluluk haline gelmiştir. Özelikle turizmin ülkemizde öncelikli sektör olduğu dikkate alındığında çam kese böceğinin tek bir ağaca dahi zarar vermemesi için gerekli her türlü tedbirin alınması şarttır” dedi.

İrfan Tansel Demir ayrıca, çam kese böceğinin tırtıl dönemindeki tüylerinin alerjik etkisinden dolayı vatandaşların da dikkatli davranması ve direkt temastan kaçınmaları uyarısında da bulundu.

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