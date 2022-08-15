Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'indirim' açıklaması: 'Her şeyiniz skandal, utanın be!'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde verdiği talimatla Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde bugün 30 üründe indirimli satışların başlayacağını söylemişti.

İndirim söyleminin aksine, bazı ürünlerin fiyatında artışlar da görüldü. İndirim yapılan ürünlerde ise çok büyük bir indirim olmadığı görüldü.

Öte yandan indirimle değil zamla karşılaşan pek çok vatandaş tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be!" dedi.