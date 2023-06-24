Kempo Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonası Yapıldı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası yapıldı. İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 3.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına Mağusa İhtisas Spor Derneği, İngenç Akademi Spor Derneği, Sezar Spor ve Aktiveler Derneği, Cyprus Bull Andlions Spor Derneği, Güzelyurt Bulut Spor Derneği’nden oluşan 5 kulübün 65 sporcuları katıldı.

5 Branşta yarışmalar Yapıldı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu 3.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, Gramppling Kempo, Kempo Kata, Selfdefence Kempo olmak üzere 5 branşda yarışmalar yapıldı. 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yaptığı şampiyona sabah saat 09:00 de tartı, doktor kontrolleri ve eşleşmelere sonrasında müsabakalar başladı.

Mağusa İhtisas Spor Derneği Birinci

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 3. merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına 2023 yılı üyeliğini yatıran 5 üye Kulübün 65 lisanslı sporcuları katılarak mücadele etti. Müsabakalar sonunda Gazimağusa İshtisas Spor Derneği 74 puanla birinci oldu. Bulut Spor Derneği 51 puanla ikinci, İngenç Akademi Spor Derneği ise 43 puanla üçüncü, Cyprus Bull Andlions Spor Derneği 22 puanla dördüncü, Sezar Spor Aktiveler Derneği ise 12 puanla beşinci oldu.

Açılış

Kempo Savunma Sporları Federasyonu 3.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası açılış seremoni, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç, Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli sporcu elim trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Sebahattin Murat Doğan için ülke federasyonu ve camia olarak üzüntülü olduklarını dile getirerek, hastanede tedavi gören babası Hakan Doğan, annesi için de geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, şampiyonaya katılan tüm derneklere katkı koyanlara da ayrıca teşekkür etti. Merhum Hüseyin Methan Çakırlı’nın eşi Nermin Çakırlı ise yaptığı kısa konuşmada eşinin adına yapılan şampiyonadan mutluluk duyduğunu dile getirerek, katılan kulüplere, sporculara, antrenörlere hakemlere, Kempo Federasyonuna ve destek olan katkı koyan herkese teşekkür etti.

Ödül Töreni

Kempo 3.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında dereceye giren sporculara, takımlara madalya ve kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemlere plaketleri, düzenlenen ödül töreninde Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, İskele Belediye asbaşkanı Sefa Kurukafa, Çakırlı ailesi adına eşi Nermin Çakırlı, annesi Hayriye Çakırlı, babası Mehmet Çakırlı, abisi Salih Çakırlı, kardeşi Mertsan Çakırlı tarafından verildi. Ayrıca merhum Hüseyin Merthan Çakırlı’nın oğlu Mehmet Çakırlı tarafından babasının resimli plaketi Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç’e taktim etti.

Takım Sıralaması

Kempo 3.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında takımsal sırlama şöyle oluştu.

1. Mağusa İhtisas Spor Derneği 74 Puan

2. İngenç Akademi Spor Derneği 51 Puan

3. Cypruss Lions Spor Derneği 43 Puan

4. Güzelyurt Bulut Spor Derneği 22 Puan

5. Sezar Spor ve Aktiveler Derneği 12 Puan