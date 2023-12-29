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Kendisi son anda araçtan atlamıştı: Eşinin ve çocuklarının öldüğü kazadan 6 ay sonra evlendi; arabayı gelin arabası yaptı!

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Şanlıurfa'da 8 ay önce otomobilin sulama kanalına uçması sonucu eşi ve 4 çocuğunun boğulduğu kaza sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan ve eşinin ailesinin 'cinayet' iddiaları üzerine tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen sürücü Hasan Çetin 
Kendisi son anda araçtan atlamıştı: Eşinin ve çocuklarının öldüğü kazadan 6 ay sonra evlendi; arabayı gelin arabası yaptı!

Şanlıurfa'da 8 ay önce otomobilin sulama kanalına uçması sonucu eşi ve 4 çocuğunun boğulduğu kaza sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan ve eşinin ailesinin 'cinayet' iddiaları üzerine tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen sürücü Hasan Çetin (38), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Çetin'in 2 ay önce yeniden evlendiği ve kaza yaptığı otomobilini gelin arabası olarak kullandığı öğrenildi.

6 Mayıs 2023'te Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda meydana gelen kazada, misafirlikten dönen Hasan Çetin'in kullandığı ve içerisinde eşi Özlem Çetin (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) bulunduğu otomobil, babanın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Akıntı olan suya uçan otomobilden kaza sırasında kendisini atarak kurtulan baba Çetin kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, suya gömülüp, akıntıya kapılan otomobildeki anne ile 4 çocuğunun cansız bedenine ulaştı.

Yaşanan kazanın ardından ifadesi alınan Hasan Çetin, serbest kaldı. 8 ay sonra, ölen Özlem Çetin’in ailesi katıldığı bir televizyon programında olayın kaza olmadığını, cinayet olduğunu ileri sürdü. Bu iddialar üzerine Hasan Çetin ile ölen Özlem Çetin’in ailesi televizyon programında yüzleştirildi. Stüdyoda gergin anların yaşanmasına neden olan kazayla ilgili açıklamada bulunan Hasan Çetin, baldızı Songül, kayınvalidesi Adile ve kayınpederi Cuma ile programda karşı karşıya gelerek iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Olaydan 6 ay sonra yeniden evlenen Hasan Çetin'in, eşi ve 5 çocuğunun öldüğü aracı düğün arabası yaptığı ortaya çıktı. Ailenin iddiaları üzerine harekete geçen polis, Hasan Çetin’i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Çetin, kendisine yönetilen suçlamaları kabul etmedi ve nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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