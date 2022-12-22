Kıbrıs Kelebek Gözlem Koordinatörü de olan Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, Almanya’nın Laufen kasabasında gerçekleştirilen Avrupa Birliği Kelebek İzleme Programı Toplantısına katıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, Almanya’nın Laufen kasabasında gerçekleştirilen ve 27 Avrupa Birliği ülkesinden 47 uzmanın bir araya geldiği Avrupa Birliği Kelebek İzleme Programı Toplantısına katıldı. Kıbrıs Kelebek Gözlem Koordinatörü olarak da görev yapan Prof. Dr. Özden, toplantıda, Kıbrıs’taki kelebeklerin mevcut durumu ile ilgili bir de sunum gerçekleştirdi.

Kıbrıs Adası, çok değerli kelebek türlerine ev sahipliği yapıyor

Kıbrıs, coğrafik konumu, iklimi ve bitki örtüsü açısından Akdeniz’in en önemli adalarından biri. Sahip olduğu zengin florasıyla çok değerli kelebek türlerine de ev sahipliği yapıyor. Son yapılan bilimsel araştırmalar, Kıbrıs’ta toplam 56 kelebek türü bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu türlerden üçü ise adaya özgü olan endemik türlerden oluşuyor. Kıbrıs Çayır Esmeri (Cyprus Meadow Brown), Baf Mavisi (Paphos Blue) ve Kıbrıs Kızıl Meleği (Cyprus Grayling) kelebekleri dünyada sadece Kıbrıs adasında yer alıyor.

Prof. Dr. Özge Özden: “Korunan alanları daha iyi yönetmek, yeni alanlar belirlemek ve iyi planlanmış restorasyon etkinliklerini finanse etmek için ülkemizde de daha etkili çalışmalar yapılması gerekiyor.”

Aynı zamanda Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı da olan Prof. Dr. Özge Özden, söz konusu toplantıda, AB Kelebek İzleme Konseyi’nin özellikle tarımda politika etkinliğini kontrol etmek için tozlayıcı böcekleri izleme çağrısında bulunduğunu söyledi.

Genel olarak dünyada ve AB ülkelerinde var olan tozlayıcı böcek populasyonlarının çeşitli insan faaliyetlerinden dolayı olumsuz etkilendiğini ve pek çok böceğin yaşam alanının daraldığının altını çizen Prof. Özden, “Avrupa Birliği, Biyoçeşitlilik Stratejisi 2030 Hedefi ile pollinatör, yani tozlayıcı böceklerin populasyonlarının iyileştirilmesini taahhüt ettiğini açıkladı. Bu bağlamda Korunan alanlarını (Özel Çevre Koruma Bölgeleri) daha iyi yönetmek, yeni alanlar belirlemek ve iyi planlanmış restorasyon etkinliklerini finanse etmek için ülkemizde de daha etkili çalışmalar yapılması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Avrupa’da çeşitli habitatlarda üreyen 482 kelebek türünün korunması 2014’te, Avrıpa Birliği tarafından Kelebek İzleme Programı başlatıldığını hatırlatan Prof. Dr.Özden, Kelebek İzleme Programına katkıda bulunan ülke koordinatörlerinden gelen kelebeklerle ilgili bilgilerin; yıllık olarak merkezi bir veri tabanında toplandığını ve bu çalışmanın ileriye yönelik doğa koruma çalışmaları, biyolojik çeşitliliği destekleme çalışmaları açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Prof. Özden, toplantıda iletişim kurdukları İspanya ve Avusturya’dan farklı bilim insanlarıyla yeni projeler üzerinde iş birliği geliştirmeyi planladıklarını da açıkladı.