Kıbrıs adasının son 1000 yılda yaşadığı iklim değişiklikleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek seminerle gün yüzüneçıkacak

Kıbrıs adasının son bin yılda yaşadığı iklim değişiklikleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek seminerle gün yüzüne çıkacak

Prof. Dr. Carole Nehme, araştırmacısı olduğu Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nin desteklediği kireçtaşı arşivleri projesinin sonuçlarını analiz ederek Kıbrıs’ın son bin yılda yaşadığı iklim değişiklikliklerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek seminerde masaya yatıracak.

Fiziksel ve kimyasal erozyona maruz kalan ve yüzeyinde belirli özellikler gösteren karbonatlı kayaçlar olan kireçtaşları (karst) bulundukları bölgede yaşanan jeolojik değişikliklere dair önemli ipuçları veriyor. Adeta bir yeryüzü belleği oluşturan karstik yapılar, geçmişteki erozyon ve hidrolojik (sel, yağış) süreçleri kaydederek, bulundukları bölgenin ikliminden sosyal dayanıklılığına kadar pek çok özelliğine dair bilimsel tahminler yürütülmesine olanak sağlıyor.

Kıbrıs adasının son 1000 yılda yaşadığı iklim değişiklikleri gün yüzüne çıkacak

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nin (CNRS) desteklediği karst arşivleri projesinin (UMR IDEES 6266 CNRS) önemli ayaklarından biri de mağara kayıtlarından Doğu Akdeniz’de (Lübnan ve Kıbrıs) paleoiklim yeniden inşası çalışmaları yürütmek. Tarihi 1000 yıl geriye sararak bu dönemde Kıbrıs’ta yaşanan potansiyel iklim değişikliklerinin izlerini süren projenin araştırmacılarından Prof. Dr. Carole Nehme, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün düzenlediği yüz yüze seminerde Kıbrıs’ın son bin yılda yaşadığı iklim değişiklikliklerini masaya yatıracak.

2 Kasım Çarşamba günü, saat 10.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101’nolu amfide başlayacak olan seminer, konuya ilgi duyan herkese açık olacak.

Prof. Dr. Özge Özden: “Geçmişte yaşanan iklim değişikliklerinin etkilerini somutlaştırmak, gelecekle ilgili projeksiyonlar yapma açısından son derece değerli.”

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, iklim değişikliklerinin, bir bölgedeki tarımsal ve hayvansal üretimi ve dolayısıyla yaşamı değiştiren en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayarak, “Geçmişte yaşanan iklim değişikliklerinin etkilerini somutlaştırmak, gelecekle ilgili projeksiyonlar yapma açısından son derece değerli” ifadesini kullandı.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nin desteklediği karst arşivleri projesinin Normandiya, Şili ve Doğu Akdeniz’deki (Kıbrıs ve Lübnan) peyzaj evrimi ve iklim değişikliklerine dair önemli bulgular ortaya çıkardığını söyleyen Prof. Dr. Özden, “Seminerimizde, projenin araştırmacılarından Prof. Dr. Carole Nehme, karst arşivlerinden yola çıkarak Kıbrıs’ın bin yıllık iklim değişikliklerine dair ulaştıkları bilimsel bulguları paylaşacak” ifadesini kullandı.