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Kıbrıs Gazisi Otelini Depremzedelere Açtığını Duyurdu

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Kıbrıs Gazisi Otelini Depremzedelere Açtığını Duyurdu
Kıbrıs Gazisi Otelini Depremzedelere Açtığını Duyurdu

Trabzon’un Çaykara ilçesinde otel işletmecisi olan Kıbrıs gazisi Hüseyin Sakal, örnek bir davranış sergileyerek, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlerde evsiz kalanlara otelinde misafir edeceğini duyurdu.

Trabzon Çaykaralı Kıbrıs Gazisi Hüseyin Sakal, Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremde evleri yıkılan aileleri otelinde bir ay boyunca misafir edeceğini duyurdu. Kıbrıs gazisi Sakal ilgili makamlara yaptığı başvuru ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile depremden zarar gören dört aileyi Çaykara Ataköy’de misafir edebileceğin belirtti. Hüseyin Sakal’ın bu davranışı takdir topladı.

Sakal, Facebook hesabından yaptığı paylaşımlda şu ifadelere yer verdi: “Ben Trabzon’un Çaykara ilçesinde otel işletmecisiyim. Elazığ/Malatya depreminde evsiz kalan dört aileyi bir ay süreyle misafir etmek istiyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum." Konuyla ilgili iletişime geçmek isteyenlerin Trabzon Çaykara Kaymakamlığı le bağlantı kurabileceği bildirildi.

 

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