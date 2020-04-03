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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Pairav Gulov, korona virüs salgınına karşı mücadeleyi içsel ifadelerle tuvale taşıdı

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Pairav Gulov, korona virüs salgınına karşı mücadeleyi içsel ifadelerle tuvale taşıdı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Pairav Gulov, korona virüs salgınına karşı mücadeleyi içsel ifadelerle tuvale taşıdı

Dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar da salgına dikkat çekmek ve mücadeleye farklı bir bakış açısıyla destek vermek için resmetmeyi sürdürüyor

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Pairav Gulov eserlerinde insan ve doğa arasındaki ilişkileri, zaman ve derinliği yansıtarak binlerce ölüme sebep olan korona virüse dikkat çekmek için duygularını tuvale yansıttı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından, korona virüse karşı tedbir almak ve uyarıları dikkate almak adına eserleri paylaşılmaya devam ediyor

 

Pairav Gulov kimdir?

1983 yılında Tacikistan’da dünyaya geldi. 2006 yılında Tacikistan Devlet Güzel Sanatlar ve Tasarım Enstitüsü’nün Resim Bölümü'nden mezun oldu. Tacikistan Cumhuriyeti Sanat Fonu atölyesinde sanatçı olarak çalışıyor ve Devlet Güzel Sanatlar ve Tasarım Enstitüsü'nde ders veriyor. Tacikistan Sanatçılar Birliği üyesidir. 2016 yılında Uluslararası Barış Sanatçıları Birliği'nin gümüş madalyası Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından sanatçıya verildi..

 

İki kişisel sanat sergisi açtı. Ayrıca Tacikistan, Rusya, Çin, Kırgızistan ve Kazakistan'da birçok karma sergiye katıldı. Sanatçının eserleri Almanya, Türkiye, ABD, Fransa, Rusya, Çin, Hindistan ve diğer ülkelerdeki koleksiyonlarda yer almaktadır.

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