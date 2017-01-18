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Kıbrıs Rum kesimi Brüksel Büyükelçiliği’ni kapattı

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Kıbrıs Rum kesimi Brüksel Büyükelçiliği’ni kapattı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, tasarruf etmek için Belçika’nın başkenti Brüksel’deki büyükelçiliğini kapattı.

Büyükelçiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, elçiliğin 31 Aralık 2016’dan itibaren kapatıldığı ve Belçika Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Belçika’daki tüm diplomatik misyonlar ve uluslararası organizasyonların bilgilendirildiği belirtildi.

Rum kesiminde yayın yapan Cyprus Mail gazetesi, elçiliğin kısıtlı imkanlara sahip olduğunu, kimlik kartı ya da pasaport almak isteyenlerin Paris, Lahey veya Londra büyükelçiliklerine gitmek zorunda kaldığını yazdı.

Birkaç ay içinde bir maslahatgüzarın Brüksel’e atanacağı ifade edilen habere göre, ismi açıklanmayan bir Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, olası atamaya ilişkin “Bu, tasarruf etmek için standart bir uygulama. Büyükelçinin aksine, maslahatgüzarın şoför veya eve ihtiyacı olmayacak. Lahey Büyükelçiliği, Belçika’dan da sorumlu olacak.” dedi.

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