Kıbrıs Üniversitesi'ne siber saldırı düzenlendi

Güney faaliyet gösteren “Kıbrıs Üniversitesi’”ne yönelik Çarşamba gece yarısından itibaren büyük bir siber saldırı düzenlendiği belirtildi.Politis gazetesi haberi “Kıbrıs’ta İlk Büyük Siber SaldırıYüksek Eğitim Kurumumuzu Vurdu- Hacker Kıbrıs Üniversitesini Çökertti” başlıklarıyla aktarırken Kıbrıs Üniversitesi’ne yönelik siber saldırının, Güney Kıbrıs’ta şu ana kadar olan en büyük ve ciddi saldırılardan biri olduğunu yazdı.

Kıbrıs Üniversitesi’nin son 24 saat te sürekli siber saldırıya uğradığını yazan gazete, siber saldırının dün sabaha yakın başladığını, üniversitenin ilgili birimlerinin, başka istenmeyen sonuçlar olmaması için sunucuları kapattığını belirtti.

Habere göre Kıbrıs Üniversitesi Bilişim Alt Yapı Sorumlusu Hristos Haralambos gazeteye yaptığı açıklamada üniversiteyi internetten hemen izole etmek için gösterilen çabanın akıllıca olduğunu ifade etti.

Haralambos, sabahın ilk saatlerinden itibaren iletişim halinde oldukları Dijital Güvenlik Kurumu’nun tüm sistemleri kontrol ettiğini, içerden dışarıya yönelik erişimin sağlandığını ancak dıştan içe yönelik erişimin sağlanamadığını çünkü herhangi bir hizmet için veri kaybetmediklerinden emin olmak istediklerini söyledi.

Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Tasos Hristofidis ise olayı doğrulayarak saldırının sistematik olduğunu sadece Güney Kıbrıs ile değil İsrail ile ilgili de olduğunu belirtti.

Gazete haberinde yetkililerden aldığı bilgilere dayanarak üniversitenin ilgili birimlerinin, Dijital Güvenlik Kurumu iş birliğiyle, sistemi yeniden devreye sokmadan önce gerekli kontrolleri yapmak için her sunucuyu ayrı ayrı açtığını, bazı virüsler tespit ettiğini yazdı.

Gazete kontroller bitene kadar bazı hizmetlerin devre dışı kalabileceğini de belirtti.