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“Kıbrıslı Türklerin demokratik haklarının korunması için Kıbrıs Cumhuriyeti ivedilikle adım atmalıdır”

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“Kıbrıslı Türklerin demokratik haklarının korunması için Kıbrıs Cumhuriyeti ivedilikle adım atmalıdır”
“Kıbrıslı Türklerin demokratik haklarının korunması için Kıbrıs Cumhuriyeti ivedilikle adım atmalıdır”

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklerin demokratik haklarının sağlanması konusundaki çeşitli sorunların çözümü için karar vericileri adım atmaya çağırdı.

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği adına açıklama yapan Yürütme Kurulu Başkanı  Didem Eroğlu; karma evlilikler, bilgiye erişim, örgütlenme özgürlüğü gibi Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyetindeki haklarına erişmekte önemli zorluklarla karşılaştığını belirtti. Açıklaklamasında “Bu hakların barış süreci, toplumun endişelerinin giderilmesi ile ayrımcılık ve dışlanmanın ortadan kaldırılması için hayati önem taşıdığının” altını çizen Didem Eroğlu, hem SiTi hem de İHP olarak, sürecin yakın takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından yönetilen ve bu yıl 13 – 16 Şubat tarihlerinde gerçekleşen 46. Evrensel Periyodik İnceleme(EPI) – Ön Oturumuna Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği YK Başkanı ve İnsan Hakları Platformu Koordinatörü sıfatıyla katılım gösterdiklerini dile getiren Didem Eroğlu, Kıbrıs’ın insan hakları performansını değerlendirerek önerilerde bulunduklarının altını çizdi. Eroğlu raporda şu tavsiyelere yer verdiklerini belirtti: ‘Karma evlilikler konusunda, 2007 Bakanlar Kurulu kararı ve ilgili yasal hükümlerin, etnik kökenlerine bakılmaksızın en az bir Kıbrıslı ebeveyni olan bireylerin Kıbrıs vatandaşlığına eşit erişimini sağlayacak şekilde düzenlenmesi önerildi. Kıbrıslı Türklerin, Anayasal hakları olan, bilgiye erişim önündeki engel olarak, 1964 tarihli Yüksek Mahkeme kararına (The Attorney-General of the Republic v. Mustafa Ibrahim and Others (1964)) atıfta bulunarak,  kararın kaldırılarak toplumlar arasında sıcak çatışmanın yaşanmadığı ve KC'de ikamet eden, çalışan veya seyahat eden Kıbrıslı Türklerin sayısının arttığı mevcut duruma uyum sağlanması önerildi ve ulusal mevzuat ve veriler de dâhil olmak üzere hayati önem taşıyan resmi bilgilerin Türkçe'ye çevrilmesi ve tüm devlet dairelerinde yeterli sayıda Kıbrıslı Türk personel istihdam edilmesi önerildi. Örgütlenme özgürlüğü bağlamında ise, yasal çerçevenin örgütlenme özgürlüğünü genişletecek şekilde düzenlenmesi ve yasal çerçeve ve uygulamaların, Kıbrıslı Türklerin bu hakka erişimini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi önerildi. Son olarak ciddi sıkıntılara yol açan Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nde banka hesabı açması konusundaki sıkıntılara dikkat çekilerek, bankaların tüm STÖ'lere ve Kıbrıslı Türklere sistematik ayrımcılığa neden olan 'yüksek riskli' muamelesi yapmaktan vazgeçmesi ve bunun yerine her vakayı potansiyeline göre değerlendirmesi önerildi.

Evrensel Periyodik İnceleme’nin, 2008 yılında başlayan bir süreç olduğunun ve bu mekanizmanın, 193 Birleşmiş Milletler üye devletinin insan hakları alanındaki durumlarını diğer devletler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenli olarak değerlendirmeyi amaçladığını anlattı. Didem Eroğlu, Evrensel Periyodik İncelemenin (EPI) ana hedefinin, devletlerin tümünde insan hakları standartlarını artırmak ve bu alandaki zorluklarla başa çıkmak için devletlere teknik destek sağlamak olduğunu belirtirken, sivil toplum örgütlerinin de bu süreçte alandaki hak ihlallerinin izlenmesi ve atılması gereken adımların savunuculuğunun yapılmasında önemli rol oynadığının altını çizdi.

 

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