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Kıbrıs’ta kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor

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Söz konusu verilere göre, “Kıbrıs’ta”, erkeklerin yaşam sürelerinin 80.2, kadınların ise 84.2 olduğunu yazan Alithia gazetesi, 2017 yılında ortalamanın ise 82.2 olduğunu ekledi.
Kıbrıs’ta kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat tarafından dün yayımlanan verilere göre, 2015-2017 yılları arasında Avrupa Birliği’nde bir erkeğin yaşam süresinin 78,1 olduğu ve ortalama olarak AB içerisinde erkeklerin kadınlardan 5,4 yıl daha az yaşama eğilimine sahip oldukları ifade edildi.

Söz konusu verilere göre, “Kıbrıs’ta”, erkeklerin yaşam sürelerinin 80.2, kadınların ise 84.2 olduğunu yazan Alithia gazetesi, 2017 yılında ortalamanın ise 82.2 olduğunu ekledi.

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