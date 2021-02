Kılıçdaroğlu: 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AYM tepkisi

"Cezai, idari ve hukuki sorumluluklar Anayasa'nın gereği yerine getirilmediği takdirde. Bu kararlara uyulmalı .AYM ikinci kez karar vermek zorunda kaldı. Eğer bu ülkede gerçek anlamda hukuk demokrasi varsa ilk AYM kararını uygulamayan o yargıcın görevden alınması lazım. "

"Bu ülkede talimatla görev yapan hâkimler yargının içinden elenip alınmadığı takdirde bütün yargı töhmet altında kalıyor."

Gara açıklaması

"Şehitlerin ailelerinin bulunduğu evlere kor ateşi düştü. 5-6 yıldır ne yapıldı? Kalbimiz yanıyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki adeta şehitler üzerinden hesaplaşan bir Türkiye. Şu iktidarın yaptığına bakın Allah aşkına. Şehit şehittir arkadaşlar. Onun bizim toplumumuzda ayrı bir yeri vardır. Bir tweet üzerinden kıyameti kopardılar. Hangi inanç, hangi erdem? Emin olun anlamakta zorlanıyorum. Aileler her kapıyı çaldılar. Benim de kapımı çaldılar. Arkadaşlarımızı görevlendirdik. Olaya iktidarın el atması lazım dedik. Elimizden gelen her şey yapıldı. Çocukları terör örgütünün elinde olan ailelerle basın toplantıları yapıldı. Soru önergeleri verildi. Her soru önergesi sıradan, olayın özüne inmeyen yanıtlar.

Şehit olan bu kardeşlerimizin öldüğü haberi geldi. Önce şunu düşündüm, nerede nasıl bu kardeşlerimiz şehit oldular? Bilgi edinmeye çalıştık. Ve bilgiler parça parça önümüze gelmeye başladı. Açıklamayı Malatya Valisi yapıyor. Niçin? Bu ülkenin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişi var. İçişleri Bakanlığı, MSB koltuğunda oturan bir kişi var. Açıklamayı neden vali yapıyor? İdlib'de de 33 askerimiz şehit edilmişti. Açıklamayı korkudan hiç kimse yapmadı, vali yaptı. Neden? Çünkü eksikliklerini biliyorlar. Erdoğan çarşamba günü çok önemli bir haber vereceğim diye açıklama yaptı. Ona göre ordu müdahale edecek bu kardeşlerimiz kurtarılacak ve müjde verilecekti. Biz de bekledik böyle bir müjdeyi. Biz de arzu ederiz bu kardeşlerimizin burnu bile kanamadan Türkiye'ye getirilmesini ve terör örgütlerine bir ders verilmesini. Ama bu kardeşlerimizin tamamı şehit edildi. Devleti yöneten bir isim çarşamba günü çok önemli bir şey açıklayacağım diye bir açıklama yapmaz. Operasyonlar gizli yapılır. Kimseye haber verilmez. Ecevit terör örgütünün başındaki kişiyi bile alıp getirirken eşine bile haber vermemiştir. Düğün dernekle devlet yönetilmez. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini bunlar bilmiyorlar. Bırakın devleti bunlar köy bile yönetemez.

Şehitlerimiz geldi. Baş sağlığı dileklerimiz var. AK Parti'ye ait troller harekete geçtiler. Kabahatlerini örtmek için. Ve suçlamaya, ayrıştırmaya başladılar. Oysa şehitler 83 milyonun şehidi. Bu ayrılık gayrılık neden. Bu korku neden? Çok tehlikeli bir tutum bu! Daha yaralar tazeyken sarayın talimatı üzerine bunu yapıyorlar. Ben üzülüyorum, içim acıyor. Daha cenazeler kalkmamış kavga ediyorlar. Devleti yönetenler her türlü eleştiriye açık olmak zorundadırlar. Hangi akıl mantık var bunlarda. Bir de kendilerini başka bir pozisyonda tutuyorlar. 'Biz Müslümanız diğerleri değil.' Allah akıl fikir versin. Toplumu ayrıştırıyorlar. Kimliğiniz, yaşam tarzınız, inancınız ne olursa olsun bu coğrafyada yaşıyorsanız benim başımın üstünde yeriniz var.

Duydum da önce inanamadım. Bu olaylar sanki olmamış gibi Erdoğan bir yaylaya kahvaltıya gidiyor. Rize ile Trabzon arasına her 15 metreye bir polis dikiyorlar. Ya sen kendi vatandaşına güvenmiyorsun. Şikâyeti görev yapan polisler söylüyor. Böyle bir garabet TC tarihinde hiç yaşanmadı. 13 kişi hayatını kaybetmiş umurunda bile değil. Sonra Rize kongresi. Bütün vatandaşlarımdan özellikle rica ediyorum o kongreyi izleyin. O kahkahalar, o fıkralar. 13 kişi hayatını kaybetti ya! Hangi ahlaka inanca göre böyle yapıyorsunuz? Ben böyle bir inanç bilmiyorum. Öyle bir ahlak da hiç görmedim.

Kaçacak delik arıyorlar. Neden? Kusurlarını, eksikliklerini çok iyi biliyorlar. Güle oynaya kongre yapıyorlar bir de şehit annesini telefonla bağlatıyorlar. Erdoğan'ın keyfi yerinde anne ağlamaklı. Ders vermeye çalışıyor. Allah bu millete sabır versin. Bir şehit annesini propaganda malzemesi olarak kullanıyor. Oysa nasıl gülüp eğlendiğini, keyif içinde olduğunu bütün Türkiye görüyor. O beyefendinin derdi başka. Bırakın bari o anne matemini yaşasın. O dramı saray ve çevresi acaba biliyor mu? Ellerine kına yaktığını çocuğunu askere nasıl gönderdiğini biliyorlar mı?

Ve konuşuyor. 'Oğlunuz şehit oldu ve siz o şerefi yaşadınız.' Lafa bak. E o şeref en çok sana yakışıyor. Göndersene çocuklarını askere. Niye bedelli askerlik yaptırdın? Hangi AK Partili milletvekilinin çocuğu bedel ödedi bu ülkede!"

Erdoğan'a Gara şehitleri için 5 soru?

1- Bölücü terör örgütünün 5.5 yıl elinde tuttuğu vatan evlatlarını kurtarmak için 2015 tarihinden bu yana başbakan veya cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız?

2- Abdullah Öcalan’dan seçimlerde mektup dilenirken neden vatan evlatlarının serbest bırakılması için çağrı yapmasını istemediniz? İstanbul seçimleri sizin için 13 vatan evladından daha mı önemliydi?

3- Yıllarca dostum Trump diye böbürlendiniz. Neden dostluğunuzu vatan evlatlarımızı terör örgütlerinin elinden kurtarmak için kullanmadınız?

4- Daha önce benzer hadiselerde sorunun çözümünde büyük katkısı olmuş insan hakları örgütlerinden terör örgütünün elinde tuttuğu vatan evlatlarımız için en azından çağrıda bulunmak hiç aklınıza gelmedi mi?

5- Dün Rize'de yaptığınız açıklamalarda sınır ötesi operasyonun hedeflerinden birinin de şehit olan 13 evladımızın kurtarılması olduğunu ancak başaramadığınızı söylediniz. 13 vatandaşımızın kurtarılması için başlatılan operasyondaki başarısızlığı kim üstlenecek? Bu işin sorumlusu kim?

"Rehine kurtarma operasyonuna gidiyorsun. Bütün rehineler ölüyor! Birinin bu sorumluluğu üstlenip istifa etmesi gerekir. 13 vatandaşımız ayrıca 3 askerimiz. Nasıl oluyor bu? Bunun hesabını kim verecek? 13 şehidimizin kanları yerdedir. Onlar Türkiye'ye burunları kanamadan getirilebilirdi. Kendilerine göre gittiler. Sözde terör örgütünün elinden alacak çarşamba günü Erdoğan kahraman olarak çıkacak biz 13 kişiyi kurtardık diyecekti. Hedef buydu. Davulla zurnayla rehine mi kurtarılır! Bu davul zurna ile harekât başlattık diyor. 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Bir kadın Elazığ’da Erdoğan’a ‘açım’ diyor. Erdoğan duymazlıktan geliyor. Biz söylüyoruz bizi duymuyor ama kadını da duymuyor. Bu sosyal medyaya düşünce devletin valisi açım diyen kadını valiliğe çağırıyor. Alla bilir iki polis gönderip derdest edip getirtmiştir makama. Açım demeyeceksin beni yanlış anladılar diyeceksin.’ Şu devletin düştüğü hale bak. Koskoca valisin talimat aldın. Bu kadının bari ayağına git. Çağırıyorsun ayağına, şunu söyleyeceksin televizyon kamerası da orada. Sonra bunu ertesi gün yayınlıyorsun. Bu ahlak mıdır! Vali bu talimatı kimden aldı ve nasıl yaptı? O kadın açım diyor.Utanma kalmadı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'havuz medyasına': Haberse Rize'de attığı kahkahaları haber yapacaksın

Bu arada havuz medyasına da bir şeyler söylemek lazım. Boğaziçi’nde bir eylem var. Rektör demokratik yollarla protesto ediliyor. N cam ne çerçeve kırılıyor. Alıyorlar Uludağ’daki bir görüntüsü Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri nasıl eğleniyor diye. Sözde onları karalayacak. Havuz medyasının hiçbir kıymeti yok ama iftira atma konusunda müthiş yetenekleri var. Çünkü bunların hiçbiri gazeteci değil. Kalemini satan, kalemini kiralayan adamdan zaten gazeteci olmaz. Paraları nereden aldıklarını, havuzu nasıl oluşturduklarını biliyoruz. Rüşvetten beslenen adamın Türkiye’nin lehine bir satır yazması mümkün mü? Mümkün değil. Şehitlerimiz varken eğleniyorlar diyor. Beyefendi sen Rize Kongresi’nde attığı kahkahalara baksana. Haberse onu haber yapacaksın. 13 şehidimiz gelmiş beyefendi sanki Türkiye’de hiç şehit yok. Beyefendi sabahleyin helikopterle kahvaltıya ardından Rize'ye gidiyor.

"Boğaziçi Üniversiteliler 9. köyden kovulsalar 10. köyde yine doğruları söylemeye devam edecekler"

" Buradan bütün anne babalara sesleniyorum. Evlatlarınıza sahip çıkın. Onlarla gurur duyun. Onlar sizlerden aldıkları terbiyeyle doğruları söylüyorlar. Doğruları söylemeye de devam edecekler. Doğruları söyleyeni 9 köyden kovarlar ama Boğaziçi Üniversite'liler 9. köyden kovulsalar 10. köyde yine doğruları söylemeye devam edecekler. Siz anne ve baba olarak gurur duyuyorsunuz bizler de gurur duyuyoruz."