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Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ekonomi kadrosunu açıklıyor

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Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosunda Almanya eski Başbakanı Merkel'in danışmanı Jeremy Rifkin ile Daron Acemoğlu da bulunuyor.
Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ekonomi kadrosunu açıklıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık Cumartesi günü partisinin ekonomi politikalarını ve bu politikaları oluşturan kadrosunu açıklayacak. Kadroda Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından Jeremy Rifkin de bulunuyor.

CHP'li yetkililer, Cumartesi günü "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlığıyla açıklanacak olan ekonomi yol haritasınınTürkiye'nin beş önemli sorununa 13 çözüm maddesi öneren bir beyanname olduğunu ve üç yıldır üzerinde çalışıldığını belirtiyor.

Bu arada uzun süredir devam eden bu çalışma için sadece CHP'nin ekonomi kurmaylarının değil alanında uzman ekonomistlerin ve uzmanların da hazırlıkların içinde olduğu kaydediliyor.  

Bu nedenle Lütfü Kırdar'da düzenlenecek olan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından bu isimlerin bazıları da sunumlar yapacak. CHP'nin ekonomi kurmayları Faik Öztrak ile Selin Sayek Böke'nin yapısal reformlar ve yeşil ekonomi ile ilgili sunuş yapmaları planlanıyor.

Ayrıca ABD'deki saygın üniversitelerden MIT'te akademisyenlik hayatını sürdüren ve dünyaca ünlü kitapları bulunan Daron Acemoğlu da video konferans yoluyla bir konuşma yapacak. 

Dünyada en çok alıntı yapılan beş iktisatçıdan biri olan Acemoğlu'nun çalışma alanları arasında siyasal iktisat, ekonomik kalkınma, büyüme, teknolojik değişimler, gelir eşitsizliği ve çalışma ekonomisi bulunuyor. Acemoğlu, çalışmaları nedeniyle aralarında Global Economy Prize - Küresel Ekonomi Ödülü 2019'un da olduğu birçok ödüle layık görülmüştü.

Merkel'in danışmanı Rifkin de ekipte

Etkinliğe katılacak dikkat çeken isimlerden bir diğeri de ABD'li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman olarak bilinen Jeremy Rifkin. Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin fikir babası olarak kabul edilen Rifkin'in bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında çok sayıda kitabı bulunuyor.

Rifkin, Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in 3. Endüstri Devrimi politikası sırasındaki danışmanı idi.

Buna ek olarak Türkiye'de ekonomi dünyasındaki önemli isimlerden Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, TCMB eski baş ekonomisti Hakan Kara ile Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Refet Gürkaynak da bu çalışmayı hazırlayan ekibin içindeki isimlerden. 

Etkinlikte söz alarak yoksulluk ile ilgili sunum yapacak olan isim ise CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo olacak.

Ekonomide kadro hareketi

DW Türkçe'nin CHP'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanında bu isimleri etrafında toplaması gerek kendisinin gerekse altılı masanın iktidara gelmeye yönelik iddiasını da ortaya koyuyor.

CHP'nin yanı sıra altılı masanın diğer partilerinin de ekonomi politikalarını açıkladığına dikkat çeken kaynaklar, tüm bu ekonomi beyannamelerinin daha sonra bir havuzda toplanarak ortaklaştırılacağını ve altımı masanın Cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi içine gireceğini belirtiyorlar.

Bu arada Ankara'da siyaset kulislerinde 3 Aralık toplantısı ekonomi ağırlıklı olmakla birlikte aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun adaylığa bir adım daha yaklaştığı yorumları yapılıyor ve bir çeşit siyasi manifesto olarak değerlendiriliyor.

Bu adımın ardından Aralık ayı sonuna kadar ya da en geç Ocak ayı başında altılı masanın ortak seçim beyannamesinin hazır olması beklenirken adayın gayri resmi şekilde kesinleşmesinin Ocak'ta olabileceği, resmen açıklanması için ise Şubat ayını bulabileceği konuşuluyor.

DW

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