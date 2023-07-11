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Kılıçdaroğlu: Biden telefon etti, Erdoğan 180 derece döndü

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Kılıçdaroğlu "Neden sesiniz daha gür çıkmıyor diye sitem ettiklerini de biliyorum. Biz sesimizi çıkaracağız, ama 25 milyonu artırmak şartıyla. Bugün şikâyet eden, AK Parti'ye oy veren kardeşimi birinin ziyaret etmesi lazım. Diğer arkadaşımın da konuşması
Kılıçdaroğlu: Biden telefon etti, Erdoğan 180 derece döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Neden sesiniz daha gür çıkmıyor diye sitem ettiklerini de biliyorum. Biz sesimizi çıkaracağız, ama 25 milyonu artırmak şartıyla. Bugün şikâyet eden, AK Parti'ye oy veren kardeşimi birinin ziyaret etmesi lazım. Diğer arkadaşımın da konuşması lazım" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri "Cezaevlerimiz tıka basa dolu. Siyasi gücü olanlar adamını bulup çıkıyorlar. Gazeteci yazdıktan sonra yeniden cezaevine koyuyorlar. Milletvekili Can Atalay hâlâ içeride. Merdan Yanardağ... Mahkumiyet kararı yok hakkında, ama içeride. RTÜK, TELE1'e ceza yağdırdı. Bunlar, antidemokratik ülkede karşılaştığımız olaylardır. Bizi yıldırmayacak. Bu ülkeye demokrasiyi getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

'Biden telefon etti, Erdoğan 180 derece döndü'

CHP lideri İsveç'in NATO üyeliği konusunda da hükümete yüklendi.

Kılıçdaroğlu "İsveç'in NATO'ya üyeliği dolayısıyla terör örgütü mensuplarını koruduğu, ülkesinde tuttuğu için Türkiye 'biz NATO'ya üyeliğini kabul etmiyoruz' dediler. 'Asla üye olamazlar' diye açık ve net ifadeler kullanıldı" dededi ve şöyle devam etti

"İsveç, geri adım atmadı. Bizim kutsal kitabımız Kuran'ı yaktılar. Ona da iktidar kanadı yeterince tepki göstermedi. Biden telefon etti Erdoğan'a. Erdoğan birden bire 180 derece döndü, İsveç'in NATO'ya girişine evet diyeceğiz, Meclis'e getireceğiz dedi. Bir devlet böyle yönetilir mi?

Ekonomiye de değinen Kılıçdaroğlu ". Devlet de gırtlağına kadar borçlu. Dünyanın parasını alıyorsunuz, Türkiye'yi borç batağına sürüklüyorsunuz, Düyûn-ı Umûmiye kabinesi kuruyorsunuz sonra" derken, "Şimdi satacak bir şey kalmadı. THY var, Turkcell var, bunları pazarlamaya çalışıyorlar." diye konuştu.

'Ekonomik soykırım programı'

Kılıçdaroğlu "Körfez ülkelerinden para dileniyorlar. Hiçbir uluslararası tefeci böyle bir ülkeye yatırım için gelmez. Buraya gelecek yabancı paranın aradığı iki konu vardır: Yüksek faiz olursa gelirim, yüksek kârlı şirketler varsa onları alırım." şeklinde de konuştu.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu;

"Erdoğan uluslararası telefecilere teslim oldu ve faizi artırdı. Arkası gelecek. Yerel seçimlerden sonra faizler de pik yapacak. Uluslararası tefeciler Erdoğan'ın kaç kalibrelik birisi olduğunu gayet iyi biliyorlar. Hangi koşullarda kendi sözlerinden çıkmayacağını da gayet iyi biliyorlar. Önce borçlandırdılar, şimdi emir veriyorlar. Erdoğan'ın tekrar ettiği, 'Borç alan emir alır' noktasında.

"Dolar baronlarından hepimizin görmesi gereken gerçekler var. Türkiye'yi teslim alan dolar baronları. Hükûmetin önüne, ekonomik soykırım programı koydular. 85 milyonu mağdur edecek ekonomik soykırım programı koydular. Bazıları merak eden bu program nedir diye. Bu program, Şili'de bir iktisatçıda kullandığı, Şili, bizimle aynı koşullarda kullandığı ekonomik soykırım programından söz eder. Şili hala sırtını düzeltmiş değildir. Bu program, Türkiye'nin ekonomik anlamda bağımsızlığını büyük ölçüde kaybettiği programdır.

Kılıçdaroğlu ekonomik programın beş gruba yaradığını belirtti ve bu grupları şöyle saydı.

  • Erdoğan'dan dolarla ihale alanlar, biz bunlara beşli çete diyoruz. Hepsi kâr ediyor.
  • Dolarla gelir garantisi verilenler.
  • Dolarla devlete borç para verenler. Biz buna ilk günah diyorduk. Kendi ülkesinin parasını göz ardı edip başka ülke parasıyla borç almak...
  • KKM sahipleri... Bunlara ayrıca vergi avantajı da sağlamış durumda.
  • Yurt dışından borç alıp, borca devlet hazinesini garanti gösterenler.
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