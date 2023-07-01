  • BIST 5.759,11
  • Altın 1597.495
  • Dolar 25.7312
  • Euro 27.8133
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

Kılıçdaroğlu: CHP, hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz

»
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’de genel başkanın değişebileceğini belirtse de ‘değişim tartışmalarının kişiler üzerinden yürümemesi gerektiği’ tezini tekrarladı.
Kılıçdaroğlu: CHP, hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a kaybetmesi sonrası, partide ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı.

İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık ‘yola devam etme’ye dair mesajlar veriyor.

CHP lideri, Serbestiyet sitesinin yazarlarının sorularını yanıtladı. Değişim tartışmalarının kişiler üzerinden sürdürmenin doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu dahil her CHP’linin genel başkanlığa aday olabileceğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

‘Tartışmalar kişiler üzerinden sürdürülmemeli’

*CHP’nin yaklaşık 100 yıllık tarihi de büyük değişimlerin tarihidir. Son dönemde ortaya çıkan değişim tartışmalarına da bu çerçevede bakıyorum. Ancak bu değişim tartışmalarını kişiler üzerinden sürdürmek de doğru değil. Bu düşüncem kişilerin önemsiz olduğu anlamına gelmemeli. Kişiler elbette değişimin öncülüğünü yapar. Ancak kişilerden daha önemli olan, değişimin felsefesi ve amacıdır. Değişim tartışmalarını bu çerçevede ele almalı ve sürdürmeliyiz.

‘Genel başkan da değişebilir’

*(Değişim, genel başkan değişimini de kapsıyor mu sorusu üzerine) Hangi konuda olursa olsun, değişim dediğimiz olgunun tek boyutu olmaz. Tek boyut üzerinden değerlendirilen, tartışılan değişim olgusu, değişim olmaz. CHP’de genel başkan da değişebilir, değişmiştir de. Genel başkanların, değişime karşı olması da kabul edilemez. Haliyle genel başkan olarak değişime karşı değilim.

‘Koltuk hırsım olmadı’

*Yaşamımın hiçbir döneminde de koltuk hırsım olmadı. Ki sadece bir imgelem olarak değil, somut olarak da o koltukta oturan olmadım. Tercihim vatandaşlarımızın arasında olmaktan yana oldu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıyım. CHP’nin şu an itibariyle kaptanı benim. Ve şu anki görevim, grup konuşmamda da belirttiğim gibi CHP’yi güvenli bir limana götürmektir.

*(Yerel seçimlerde aday çıkaracak HDP’ye yaklaşımınız ne olacak sorusu üzerine) Yerel seçimlerin milletvekili seçimlerinden ayrı dinamikleri var.  Bu seçimlerde aday çok önemli. Halkın beğendiği, güven verdiği adaya farklı partilerden yurttaşlar da oy vermektedir. Yeşil Sol Parti demokrasiye inanmış, saygı duyduğumuz bir parti. Biz, çıkaracağımız ve yeniden aday göstereceğimiz adaylarla, toplumun tüm kesimlerinin, geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun herkesin oyuna talip olacağız.

‘Ekrem Bey de dahil her CHP’li aday olabilir’

*CHP, genel başkanını kurultaylarında seçer. Adaylar çıkar ve yarışırlar. CHP, hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP’nin geleneğinde yoktur. CHP kurultaylarında genel başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır. Ekrem (İmamoğlu) Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP’li, CHP’ye genel başkan adayı olabilir.  Bunda hiçbir tereddüdüm yok.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü26 Haziran 2023 Pazartesi 08:10
  • TİP Vekili Can Atalay'dan, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na 'Silivri Cezaevi'nde toplanma' çağrısı24 Haziran 2023 Cumartesi 19:33
  • Boğaziçi Üniversitesi’nden uzaklaştırılan Can Candan ‘resmen’ geri döndü24 Haziran 2023 Cumartesi 13:10
  • Erdoğan 17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atadı22 Haziran 2023 Perşembe 14:33
  • Hrant Dink davası: Yargıtay kararını verdi22 Haziran 2023 Perşembe 14:24
  • İmamoğlu: Çaresizlik ve ümitsizlik Türkiye’yi, giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe doğru sürüklüyor22 Haziran 2023 Perşembe 14:17
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti22 Haziran 2023 Perşembe 08:41
  • Beyaz Saray’dan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması21 Haziran 2023 Çarşamba 13:56
  • Piyasaların gözü TCMB'nin yarın açıklayacağı "faiz" kararında21 Haziran 2023 Çarşamba 09:19
  • Türkiye'de 37 ilde TikTok operasyonunda 120 gözaltı: Aralarında fenomenler de var20 Haziran 2023 Salı 20:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti