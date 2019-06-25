Kılıçdaroğlu: İstiyorlarsa YSK'ya dilekçe yazsınlar; vallahi de billahi de itiraz etmeyeceğim yeniden seçime gideceğim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, "Güzel bir ülkemiz var, birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. El ele kol kola bu ülkenin caddelerinde sokaklarında gezmek istiyoruz. Yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde birlikte yürüdüğü, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Enis Fosforoğlu için "Fosforoğlu, tiyatro dünyamızın çok değerli bir ismi. Adalet Yürüyüşü’nde beraber yürümüştük. Saygın bir tiyatro sanatçısıydı. Allah’tan rahmet diliyoruz." sözleri ile başsağlığı dileğinde bulundu.

Gezi Parkı eylemleri davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Dün yine önemli bir olayımız vardı. Gezi olayında şu veya bu şekilde kendisini gösteren, yeşile duyulan hasretini Gezi olayıyla dile getiren, İstanbul’un dönüştüğü bir beton ormanını düşünün. Ağaçların kesilmesine karşı çıktılar, hep birlikte mücadele ettiler. Yasak getirdiler. Taksim’de kimsenin burnu kanamadı. Yardımlaşmalar yapıldı, halaylar çekildi, yeryüzü sofraları kuruldu. Dünyanın en demokratik eylemlerinden biriydi. Ama bunu hazmedemediler. İstanbul Valisi’nin talimatıyla saldırdılar. İddianameler hazırlandı ve onların altının tamamıyla boş olduğu ortaya çıktı. Aradan bir süre geçti Osman Kavala’yı tutukladılar. Yaklaşık 600 gün yargı önüne çıkarılmadı. Ne yaptı bu insanlar?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Osman Kavala içeride, niçin? Daha önce FETÖ’cü hakimlerin hazırladığı iddianameler vardı. O iddianameler sonucu beraat verildi. Aradan bir süre geçti, intikam alacaklar. 'Demokratik hakkınızı niye kullanıyorsunuz' diye intikam alacaklar. Aynı iddianameden yola çıkıldı ve adına da yeniden kıymetlendirme denildi. Amaç Gezi eylemlerine katılan insanlardan hesap sormak. FETÖ’nün taktikleri aynen devam ediyor. O paralelde yürümeye devam ediyorlar. Yiğit Aksakoğlu, Osman Kavala boşuna yatıyor aynı Eren Erdem gibi. Kimse merak etmesin Türkiye’nin önü açılıyor." dedi.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de martın sonu bahar oldu. Mavi bir gökyüzünde ağaçların çiçek açtığı bir tablo düşünün. Biz o tabloyu kullandık. Biz Ankara’da, Antalya’da, Adana’da, İstanbul’da baharı getirdik. Ama İstanbul’u hazmedemediler. Binbir türlü iftira. Efendim oyları çaldılar da hırsız nerede kardeşim. Hâlâ göremedik. Elimizde kamera kayıtları var da nerede bu kayıtlar? Sonunda itiraf ettiler. ‘Çaldık dedik ama o siyasi bir söylem’. Siyasetin de bir ahlakı vardır. Eleştirebilirsiniz eyvallah ama ‘çaldılar’ demek asla ve asla doğru değildir. Bu milletin vicdanı var dedik. Ve 18 gün sonra mazbatayı verdiler. Sonra 18 gün İBB başkanlığı yaptı İmamoğlu. Sonunda Ankara’da kurulan kumpas sonucunu verdi. Efendim seçimi iptal ediyoruz dediler. Biz dilekçe verdik, ‘madem İBB seçimini iptal ediyorsun 39 ilçede seçimi iptal et yeniden seçime gidelim, eyvallah.’ Hayır dediler. Bazı çevreler mutlaka sokağa çıkın, boykot yapın dediler." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "CHP’liler bağırırlar, çağırırlar biz de üzerilerine polisi salarız" dediler ama bunları yapmadık. Sağ duyulu hareket ettik. Niçin? Hakeme gidiyoruz. Niçin? Hakem millet. AK Parti’ye, onun hâkimlerine, bürokratlarına, valilerine güvenmiyorum ama 16 milyon İstanbulluya sonuna kadar güveniyoruz dedik. Ve güvendik. Çünkü biz bir Adalet Yürüyüşü yapmıştık. Adaletten, haktan, hukuktan bahsettik. Haktan, hukuktan bahsedenler sokağa çıkıp camı çerçeveyi kırmazlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Mizah havasında olan pek çok söylemi hep birlikte bir şekilde dillendirdiler. Sonunda sandığa gittik 800 bini aşkın oyla İBB başkanı oldu. Ne dedik? Bu milletin ferasetine güveniyoruz dedik. Bir hakkın teslim edilen bir hakkın bir kişini eliyle kapalı kapılar ardından nasıl alındığını 80 milyon biliyor. Sadece 80 milyon da değil tüm dünya biliyor. Seçimler hangi şartlarda yapıldı? Her türlü iftira yapıldı. Pontus’tan tutun diplomaya kadar. Bir iktidar partisinin ve onun destekçilerinin, artık cumhurbaşkanının, doğrudan İmamoğlu’nu hedef alarak orantısız bir şekilde bütün güçleriyle bir propaganda yaptılar. Onların güçleri var ama bizim de Allahımız var." dedi.

Erdoğan, ‘Sisi’ye mi, İmamoğlu’na mı oy verdiniz’ sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini, cumhurbaşkanının devletin sigortası olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, şu anda böyle bir ortamın olmadığının altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, "Biz şimdi bir daha 82 milyonun vicdanına, adalet anlayışına, demokratik kültürüne sesleniyoruz; eğer bir kişi tarafsız davranacağına dair namusu ve şerefi üzerine ant içmişse tarafsız kalmalı. Bu yemin metni Anayasa’da aynen duruyor mu, duruyor. Biz yine söylüyoruz, seçimlerde cumhurbaşkanının tarafsız kalması lazım. Eğer cumhurbaşkanı olacaksa ya da Ya da ünvanını değiştirir, ben sadece ve sadece AK Parti'nin başkanıyım der, anayasadan da yemin metni çıkarılır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerinde soğukkanlı kaldıklarını belirterek, "Kimseyi ayrıştırmadı, kimsenin yaşan tarzını sorgulamadı. Taraflı cumhurbaşkanına, devletin valisi, bürokratlarına rağmen. Ve hep beraber güzel bir demokrasi destanı yazdık. Eğer bütün dünya bugün Türkiye’yi konuşuyorsa 16 milyon İstanbullunun sayesinde konuşuyordur. Bu demokrasi destanı bizim siyasal tarihimizin en önemli destanlarından biridir." dedi.

Seçim sonuçlarının ardından partisinin örgütüne de teşekkür eden Kılıçdaroğlu, İlçe başkanlarına, kadın, gençlik kollarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına. Herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir partiye üye olmamasına rağmen demokrasi sevdalısı gönüllülerimize binlerce kez teşekkür ediyorum. Millet İttifakına, ittifakta yer alamamakla birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı ve üyelerine. Aynı şekilde AK Partili, HDP’nin başkan, yönetici ve HDP’ye oy veren bütün kardeşlerime. Adalet Partisi’nin genel başkanına ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte Türkiye bizimdir dedik." ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması şöyle sürdürdü:

"Bu destan CHP’nin değil, demokrasiye susayanların, hepimizin destanıdır; bu ülkenin destanıdır. Hep birlikte güzel şeyler yapacağız. Bu seçimlerin iki sonucu var; biri Türkiye için, diğer dünya için. İlki; seçmen ülkedeki siyasilere bir mesaj verdi. Seçmen, siyasetin vesayetinde olan yargıya önemli bir mesaj verdi; İmamoğlu’nun mazbatasını haksız şekilde elinden aldınız. Bizim görevimdir haksızlık karşısında susan şeytan olacaksa biz şeytan olmayacağız, mazbatayı hak edene vereceğiz’ dedi. İstiyorlarsa yine YSK orada gitsinler, dilekçe versinler, vallahi de billahi de itiraz etmeyecek, yeniden seçime gideceğiz.

Yargının siyasallaşmasına rağmen bu ülkenin dokusunda demokrasi vardır. Türkiye’den demokrasi açısından umudunu kesmişlerdi. Türkiye’de demokrasi olmaz, baskı var, şiddet var, yazarlar-çizerler hapiste, Erdoğan çok güçlü diyorlardı. Devletin bütün imkânlarını kullanıyor bunlar diyorlardı. Türkiye’ye artık demokrasi gelmez diyorlardı. Biz demokrasiden yana oy kullandık. Dünya şaşkınlık içinde izliyor; ‘Gerçekten Türkiye’de demokrasi var.’"

Şimdi bütün dünya gelişen demokrasi kültürümüzün, demokrasi azmimizi yakından izliyor. Herkes şaşkınlık içinde. Evet gerçekten yapabiliriz dedik. İnandık ve yaptık. Kazanan sadece İmamoğlu değil, kazanan demokrasidir, kazanan Türkiye Cumhuriyeti'dir."