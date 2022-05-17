Kılıçdaroğlu: Mahkemeyi de, kararı da tanımıyoruz; Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine dayandırarak şu açıklamaları yaptı:

"Cumhuriyet'in kurulmasından AK Parti'ye kadar 57 hükümet bu ülkeye hizmet etti. Bu hükümetler 713 milyar dolar harcadı. Osmanlı'nın borcunu ödediler, Keban Barajını, Sümer Bankı yaptılar, demir ağlar ördüler.

"713 milyar doları harcadılar ve Türkiye'yi 1990'da dünaynın en büyük 20 ekonomisinden biri haline getirdiler. AKP, 2002'den bugüne 2 trilyon 631 milyar dolar harcadı. Türkiye G20 liginden düşüyor ve 23'üncü ülke oluyor.

"AKP'nin yaptığı bir şeker gübre fabrikası gösterin. 57 yılda yapılan fabrikaları da sattılar.

Nasıl bir güçle ve sorumsuz anlayışla devletin yönetildiğini görmemiz lazım. İnançları ve kimlikleri kullanarak insanların dikkatini başka yöne çekerek paraları götürdüler.

2 trilyon 631 milyar doları ne yaptılar? Tarihimizde eşi görülmedik bir soygun düzeni başlattılar.

Şu anda hazine ve maliye merkezi borç yükünün yüzde 67'si döviz ve altın. Kendi vatandaşından TL cinsinden borçlanmıyor. Her kur arttığında hem borç hem faiz artıyor.

2021'in sonunda merkezi borç stoğu 2 trilyon 747 milyar TL idid. 2022 ilk üç ayında döviz arttı, altın yükseldi 3 trilyon 19 milyar TL'ye çıktı bu borç.

Parayı kim verdi? Bir avuç insan. Durduk yere Hazine 272 milyar TL yük altına giriyor,

Ekonomi doğru yönetilseydi 272 milyar TL ile ne yapılabilirdi?

-13 milyon 650 bin emekliye net asgari ücret kadar iki bayram ikramiye verilirdi

-Çiftçiye verilen destek 3 kat artırılabilirdi

-Ücretli çalışan 6,5 milyon kişiden sosyal güvenlik primi ödemesi alınmaz, net asgari ücret 5 bin liraya çıkarabilirdi

-Açlık sınırının altında olan 4 milyon hanenin her birine 2022'de 5 bin TL gıda çeki, 4 bin TL enerji çeki verilebilirdi

-Üstüne 2022 yılında petrol ve gazdan alınan ÖTV sınıflanabilirdi"

Çiftçiye verilen destekle ilgili Türkiye'nin buğday ithalatını değerlendiren Kılıçdaroğlu: "Toprak Mahsülleri Ofisi buğdayın tonunun 2 bin 250'ye aldı bir süre sonra 6 bin 700 liraya ithal ettiler. Bizim çiftçiye bu parayı verseydi bizim çiftçi hem bizi hem Orta Doğu'yu beslerdi." dedi.

"Mahkemeyi de tanımıyoruz ve verilen kararı da tanımıyoruz"

Kaftancıoğlu kararıyla ilgili olarak, "Canan Hanım'ı mahkum etmekle kalmadılar bir de siyasi yasak getirdiler" diyen Kılıçdaroğlu:

"Siyasi tutuklularla Türkiye yol almamıştır. Parti kapatmakla, farklı düşündü diye insanları hapse atmakla demokrasi gelmez." dedi ve ekledi:

"Mahkemeyi de tanımıyoruz ve verilen kararı da tanımıyoruz, Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır."

"Şarkıların, türkülerin tamamı bizim"

Konuşmasında Aynur Doğan konserinin iptal edilmesini de yorumlayan Kılıçdaroğlu:

"Aynur Doğan hepimizin şarkısını duygulanarak dinlediği bir sanatçı. Dar Hejiroke diye bir şarkısı var. Bu aslında bir incir ağacı şarkısı. Bu şarkıyı hafızalarımıza kazıyan güzel bir film vardı. Gönül Yarası filminde Şener Şen ve Meltem Cumbul bu şarkıyı dinlerken Meltem Cumbul ağlamaya başlıyor. Şener Şen, 'Sen Kürtçe biliyor musun?' diyor. 'Hayır, bilmiyorum' diyor. 'O zaman neden ağlıyorsun' diye soruyor. 'E bu şarkıya ağlamamak mümkün mü' diyor. Siz bu şarkıyı yasaklıyorsunuz. Türkiye bu noktaya gelmemeli, getirmemeliyiz. Şarkıların, türkülerin tamamı bizim. Kürtçe bir şarkı okudu diye nasıl yasak getirebiliriz? 21 yüzyılda yaşıyoruz artık. Her şarkı, türkü bizim.

Sizin feriştahınız gelse ben susmam. Rengarenk bir Türkiye'de yaşayacağız. Ebruli olacak. Barışı, huzuru getireceğiz. Herkes şarkısını özgürce söyleyecek. Bir şarkıdan, türküden korkulur mu? Korkmayacağız. Beraber, birlikte olacağız." dedi.

"Yolunu kaybeden bir MHP var"

Geçtiğimiz hafta yaptığı SADAT ziyaretini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bayrağımın, vatanımın mücadelesini veriyorum. Açıkça ifade edeyim yolunu kaybeden bir MHP var. Bunlar Erdoğan'ın yanında hizalandılar. Soruyorum sana ne danışmanlığı verdiler? Çık anlat kardeşim. Sen bunları ne için kullandın? Bunlarla mı bizi korkutmaya çalışacaksın. Sen kim olursan ol CHP'yi, bireylerini asla korkutamazsın." dedi.