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Kılıçdaroğlu-Özdağ 7 maddede anlaştı

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SÖZCÜ gazetesi yazarı İsmail Saymaz, SÖZCÜ TV’de katıldığı Basın Kulübü programında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın anlaştığını açıkladı.
Kılıçdaroğlu-Özdağ 7 maddede anlaştı

SÖZCÜ gazetesi yazarı İsmail Saymaz, SÖZCÜ TV'de katıldığı Basın Kulübü programında Zafer Partisi'nin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci turda destek konusunda anlaştığını duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam görüştüğünü ve yedi maddelik mutabakat metni konusunda anlaştığını belirten Saymaz, Zafer Partisi'nden iki ismin etkin göç ve güvenlik politikaları konusunda etkin rol alacağını söyledi.

Mutabakat metninde yer alan 7 madde şöyle:

1. Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek

2. Anayasanın 66. maddesi aynen korunacak

3. 1924 Anayasasına bağlı kalınacak

4. Sığınmacılar 1 yıl içerisinde gönderilecek

5. Terörle etkin mücadele yapılacak

6. Yolsuzlukla etkin mücadele yapılacak

7. Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek

 

ÖZDAĞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ümit Özdağ, bugünkü görüşmeyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız” demişti.

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