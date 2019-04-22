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Kılıçdaroğlu: Saldırınca cenazeye gitmem sanıyorlar, bir milim geri adım atmam

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Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir asker cenazesinde uğradığı saldırının ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Bana saldıranların namaza da, inanca da, şehide de saygısı yoktur” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu: Saldırınca cenazeye gitmem sanıyorlar, bir milim geri adım atmam

Kılıçdaroğlu, Hakkari’deki çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde saldırıya uğramıştı. Tekme ve yumruk darbeleri alan Kılıçdaroğlu araya giren partililer ve koruma polisleri tarafından yakındaki bir eve götürülmüş ve buradan da zırhlı araçla çıkarılmıştı.

Bu saldırının, PKK’nın kendisine yönelik Şavşat’tan Ardavuç’a giderken gerçekleştirdiği saldırının çok benzeri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Benim şehit cenazelerine gitmeme engel olmaya çalışıyorlar. Bütün cenazelere gideceğim, bu şehitler hepimizin şehidi” ifadelerini kullandı.

CHP lideri bu saldırının köye dışardan gelenlerin ‘tezgahı‘ olduğunu da sözlerine ekledi.

‘İlk kez farklı siyasi görüşler bir araya geldiği için’

CHP lideri, saldırının yerel seçim tartışmaları ile eş zamanlı olduğuna da dikkat çekerek “Bu saldırıların sebebi ne biliyor musunuz ? İlk kez çok farklı siyasi görüşü olanlar bir araya geldiler. Ne yaparsanız yapın asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

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