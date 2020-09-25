Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a 'dayanışma' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski HDP milletvekilleri ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 82 kişi hakkında verilen gözaltı kararına karşı HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak dayanışma mesajını iletti.

Görüşmede Sancar, yapılan operasyonun detaylarını paylaşırken, soruşturmanın demokrasi, barış ve özgürlük arayışlarına yönelik olduğunu ifade etti. Sancar, hükümetin içeride ve dışarıda büyük bir siyasi çıkmaz yaşadığını, bu durumun üzerine örtmeye ve yeniden güç kazanmaya çalıştığını belirterek, "Bu saldırı esas olarak HDP üzerinden bütün muhalefete yöneliktir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise, bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, HDP'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Muhalefete yönelik bu tür saldırı ve operasyonların, iktidarın her alandaki sıkışmışlığıyla bağlantılı olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, destek ve dayanışma duygularını paylaştı.