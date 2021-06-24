Kılıçdaroğlu'ndan yüzde 45 yanıtı: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin "Son seçimlerde Ankara, İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine" açıklamasını alıntılayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medyadan yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "Müjdemi isterim. Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim" diyerek erken seçim çağrısı yaptı.

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