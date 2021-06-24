  • BIST 1.411
  • Altın 497,999
  • Dolar 8,7015
  • Euro 10,3794
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

Kılıçdaroğlu'ndan yüzde 45 yanıtı: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim

»
CHP lideri Kılıçdaroğlu "Yüzde 45 oyumuz var" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin mesajını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek "Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim" notuyla paylaştı.
Kılıçdaroğlu'ndan yüzde 45 yanıtı: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin "Son seçimlerde Ankara, İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine" açıklamasını alıntılayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medyadan yanıt verdi. 

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "Müjdemi isterim. Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim" diyerek erken seçim çağrısı yaptı. 

 

,

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de aşılama yaşı 18'e düşüyor23 Haziran 2021 Çarşamba 22:16
  • Sedat Peker'den Soylu'ya: Namusun varsa, Korkmaz Karaca'yı da gözaltına aldırsana; Sezgin Baran Korkmaz'ın hediye ettiği arabayı kullanıyordu23 Haziran 2021 Çarşamba 18:58
  • AKP’li başkandan Erdoğan portresi önünde saygı duruşu23 Haziran 2021 Çarşamba 15:04
  • EGE Geriliyor...Yunanistan'a Türkiye'den NAVTEX'li yanıt23 Haziran 2021 Çarşamba 14:49
  • Anketlerde iktidar erimeye devam ediyor23 Haziran 2021 Çarşamba 09:59
  • Mersin’de yarım ton kokaine daha el kondu23 Haziran 2021 Çarşamba 09:57
  • Yerli Kovid-19 aşısı 'TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması 40 bin 800 gönüllüyle yürütülecek23 Haziran 2021 Çarşamba 09:16
  • 'Üç Silahşörler' dağıldı, Müjdat Gezen 'Uğur Dündar' dedi22 Haziran 2021 Salı 21:41
  • Henüz ortada yok ama Türkiye’de yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC22 Haziran 2021 Salı 16:27
  • Sabancı Hürriyet’i mi satın alıyor? Medyada büyük değişim22 Haziran 2021 Salı 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti